Duel se hrál na umělé trávě teplických Stínadel, což pro Unčínské nebyl žádný handicap. „My jsme tu hráli vítěznou přípravu s jedním německým klubem. Je to nová umělka, s tou naší v Krupce se to nedá vůbec srovnávat. Navíc je hřiště velké, což nám vyhovuje," poznamenal Toncar.

Sokol hraje po dlouhých letech na přírodní krupské trávě, přizpůsobil tomu svou hru. „Určitě je lepší hrát na trávě než na umělce. Snažili jsme se skládat mužstvo tak, aby jsme měli typy hráčů, kterým vyhovuje hra na větším hřišti. I teď v zimě jsme získali posily, které zapadají do našich plánů a taktiky. Teď máme nové dva záložníky a jednoho útočníka."

Hora, Jakimov a Šváb zasáhli do střetnutí proti Sobědruhám, prvně jmenovaný dal jeden gól, zkušený Martin Šváb se dokonce uvedl hattrickem.

Unčín dal svým vítězstvím hlasitě najevo, že jeho jediným cílem je návrat do I. B třídy. To potvrdil i Toncar. „Určitě se chceme vrátit, do B třídy patříme. Chtěli bychom v ní hrát důstojnou roli, ideálně být v lepší polovině tabulky. V zimě jsme poctivě pracovali, jaro chceme suverénně projet."

Nebojí se Sokol reorganizace, o které se mluví? Ta by ho totiž mohla znovu vrátit do okresního přeboru. „O tom se jen mluví, nic není jasné. Určitě se toho nebojíme," odpověděl kouč Unčína, který už patří ke klubovým inventářům. „Zatím mě berou hráči, vedení také nemá žádný problém. Tak jsem rád, že tu můžu trénovat a snažit se Unčín vrátit zase nahoru."