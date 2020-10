Výsledek vypadá jednoznačně. Bylo to tak jednoznačné i na hřišti?

Ano, zápas v Košťanech vypadal jednoznačně jak výsledkem, tak projevem na hřišti. Jeli jsme tam s tím, že chceme jasně vyhrát a dát co nejvíce branek. Soupeři jsme málo půjčovali balón, vystřelit na branku jsme ho nechali snad třikrát, nebo čtyřikrát. Takže super.

Vy jste dal pět gólů. Jaké byly?

Góly padaly spíše různorodé; některé byly vypracované pěknou kombinací ze středu pole, některé po brejku, ale také padly góly po individuálních akcích.



Máte v týmu svého vrchního nahrávače?

Vyloženě vrchního nahrávače nemám. Pracujeme jako tým. Všichni kluci jsou kvalitní, takže finální přihrávku ke gólu jsem dostal snad už od každého na hřišti.



A s kým si nejvíc rozumíte ve hře?

Na to je snadná odpověď – , s bráchou! Občas přemýšlíme telepaticky, takže někdy víme, co uděláme, než to uděláme. (smích)

V týmu ale nejsou jen dva Vorlové, že?

V týmu jsou celkem čtyři nosiči příjmení Vorel. Jsme dva bratři, pak také náš otec a bratranec. Je to super pocit stát se všemi najednou na hřišti, navíc když se daří. Ale nejsme sami, kdo má v mužstvu sourozence. Máme tu ještě bratry Kliské a bratry Sommerovi, kteří jsou také součástí základní sestavy. Jsme taková velká fotbalová rodina.



Kolik vás vlastně těch pět gólů bude stát?

Těch pět gólů mě stálo maximálně tak pár panáků v hospůdce, kde pokaždé slavíme. (smích)'



Už jste dal někdy pět gólů za dospělé?

Minulou sezónu jsme vyhráli v Bořislavi vysoko 17:0. Tam se mi také podařilo skórovat pětkrát.

Novosedlice válí. Šest zápasů a šest výher, to musíte teď mít sebevědomí hodně vysoko…

Už v minulém ročníku se nám skvěle dařilo, šli jsme si tvrdě za postupem. Nepřekvapuje mě, že pokračujeme dál na vítězné vlně. Máme tady teď skvělý mančaft, takže určitě sebevědomí, které v kabině máme, je velkým přínosem k našim výsledkům.



Na závěr se zastavme u vašeho kouče Dušana Tesaříka. Jaký na vás má vliv?

Náš trenér Dušan Tesařík je pro tým dalším velkým přínosem. Je to zkušený fotbalista, který má u nás všech velký respekt. Jeho zkušenosti a rady přenášíme do zápasů. Myslím, že je to vidět. Teplický okres doslova válcujeme. Uvidíme, kam nás až dotáhne.