A že bylo co slavit! Především mladší žáci bodovali, protože dokázali vyhrát okresní přebor. Jan Smrž, předseda Sportovně technické komise Okresního fotbalového svazu Teplice, s sebou do Trnovan přivezl trofej pro vítěze. Poté, co ji předal okresním mistrům, putovala z ruky do ruky, každý se s ní chtěl pomazlit.