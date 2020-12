Kabíček je známý jako hráč, který nemá problém hrát na jakémkoliv postu. Který má nejraději? "Kromě postu brankáře jsem si zahrál všechny. Musím říct, že nejlépe se asi citím v obraně. Nikdy jsem nebyl ofenzivní hráč, jsem spíš takovej brousek. A je mi jedno, jestli hraju zleva, nebo zprava," říká třicetiletý fotbalista, který v minulosti oblékal dres Hvězdy Trnovany.

Sobědruhy jsou tradičním účastníkem okresního přeboru, Kabíček v jejich dresu prožil nejeden vydařený zápas. "Za tu dobu je jich asi víc, ale hezké vzpomínky jsou na dobu, kdy tu byla ještě škvára. Kdy před zápasem jezdili hasiči nám to pokropit, aby to tolik neprášilo . Byly to hezké časy. Hlavně proto, že jsme doma neztráceli moc body. Každý k nám nerad jezdil."

Jak již bylo zmíněno, v době "koronavirové" se Kabíček věnuje především své rodině. "Pokouším se alespoň chodit běhat, ale většinou skončím u kopání desítek."

Sen Jana Kabíčka? "Kdybych si mohl zahrát za AC Milán, tomu fandím. Nebo si s klubem aspoň zatrénovat," sní. A pak ze sebe vyklopí mnohom reálnější přání. "Pokud zdraví vydrží, tak bych rád hrál fotbal co nejdéle, abych si jednou mohl zahrát se svým synem. Ale nikde není daný, že mlaďase bude dál fotbal bavit,"