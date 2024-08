„On se zranil, musel střídat před koncem poločasu, tak jsem šel na plac já," vysvětluje dvougólový hrdina. Mezi 55. a 61. minutou prostřelil brankáře Proboštova Kovačku a strhl tak vedení na stranu svých barev. Dílo v 66. minutě dokonal Veselý.

„Já takhle slavím pokaždé svoje branky. Rád se ukazuji, rád dávám góly. Do Oldřichova mě ze Svádova dovedl můj kamarád Miroslav Jiráček, který hraje za Braňany. Snažil jsem se v létě co nejlépe připravit. Pod vedením trenéra Dalibora Matouše se to snad povedlo, je to dobrý trenér."

Zemín, jehož jméno je hebrejského původu a dědí se z generace na generaci, by se rád prostřílel do áčka a zahrál si tak krajský přebor. „Je to můj cíl. Chci se pořád zlepšovat. I proto jsem neskutečně rád, že se mi hned první zápas povedl," rozplývá se štěstím.

Pokud jste si říkáte, že už jste jméno Ilja Zemín někde slyšeli, navedeme vás na správnou stopu. Otec oldřichovského fotbalisty totiž také hrál fotbal, dokonce dal gól Spartě v pohárovém duelu. „Proti ní se v dresu Neštěmic trefil jako jediný. Jinak dal za Českého Lva nespočet branek. Dostal se do několika týmů, i do ústecké Army nebo Štětí. Dokonce si zakopal v Německu 4. ligu. Právě on je můj fotbalový vzor. Vidím se v něm a jednou bych chtěl být lepší než on."

Ilja pracuje jako instalatér pod firmou firmou Instalatér-365, kromě fotbalu se někdy s přítelkyní ukáže na plážovém volejbalu. Je rodinným typem, rád cestuje, ideálně prý do zahraničí, nepohrdne však ani výlety po Čechách.