Proč si myslíte, že zrovna vy byste mohl tu soutěže vyhrát? Nebo jen postoupit do finále?

Má účast ve finále či případné vítězství by mělo i společenský přesah. Například připravuji projekt s na Teplicku známou odbornicí na výživu Šárkou Hodslavskou, který bude řešit problém dětské obezity, což je v současné době velmi aktuální téma. Rád bych tímto směrem pomáhal.

Jak jste se na soutěž připravoval?

Připravoval jsem se dlouhodobě. V zimě jsem měl dokonce individuální soustředění v zahraničí, kde jsem měl dva až tři tréninky denně, abych byl v co nejlepší formě. Mám osobního trenéra Karla Pospíšila, stravu řeším se zmiňovanou Šárkou Hodslavskou. Jako doplněk jsem využil i novinku EMS cvičení ve studiu Healty Twenty Teplice.

Tak teď k fotbalu. Naposledy jste hrál s legendami teplické kopané Dušanem Tesaříkem a Radkem Diveckým v Žitenicích. Jaká to byla zkušenost, jací to jsou teď fotbalisté?

Tesila znám přes 20 let. Hrát s ním v jednom týmu je skvělé, je to stále nejlepší hráč na hřišti. To samé bych o něm řekl jako o trenérovi. Divák hrál se mnou v útoku a tu fotbalovost v sobě i přes vyšší věk má, je velmi platný při standardních situací.

Proč jste se rozhodl vrátit do Novosedlic. Jak ambiciózní jsou?

Byl jsem domluvený, že se na jaro vrátím do SK Dubí, kde jsem na podzim odehrál jeden zápas a vstřelil gól, ale pro mě z nepochopitelných důvodů se stala jedna věc, kvůli které jsem ztratil chuť v Dubí pokračovat. Do Novosedlic mě zpět přemluvil Dušan Tesařík mladší; chceme navázat na naši spolupráci z Duchcova, kde jsme spolu za 2 sezóny vstřelili přes 100 branek. Chceme vyhrát jarní tabulku a příští rok celou soutěž.

SK Dubi jede na postup do krajské B třídy. Dokáže to? A měl by vzít možnost hrát B třídu?

Musí to dokázat. Do SK Dubí jsem šel před třemi lety, když bylo na posledním místě v okrese. Měl jsem v hlavě plán, jak dostat SK Dubí v rámci okresu na vrchol, což teď je. Každý se tenkrát mému přestupu smál, ale projekt se povedl. Otázkou je, jak to kluci udrží. B. třída není výkonnostně lepší než teplický okres, takže pokud bych byl v SK Dubí, hlasoval bych pro postup.

Jako funkcionář jste byl v Ústi. Co říkáte na to, jakým směrem se tam fotbal a marketing ubírá?

My jsme s Vasilem Knorem a trenérem Dušanem Tesaříkem vedli Ústí s desetkrát nižším rozpočtem, než má klub teď. Myslím si, že to bylo důstojné vedení klubu. Celé vedení klubu dělá maximum pro postup do 2. ligy a přeji mu to. Mně osobně třeba agresivnější marketing nevadí, klub je v rámci Česka momentálně velmi známý a do 2. ligy patří.

Jaké máte ambice jako politik?

Momentálně jsem předsedou Sociální demokracie Teplice a členem krajského vedení. Mám vždy ty největší ambice, ať dělám cokoliv, ale mám pokoru. Vím, že vše chce čas. Rád bych se však jednou stal poslancem a hájil zájmy občanů Česka.

Jako sportovce se vám musím zeptat na podporu města Teplice směrem do sportu. Myslíte si, že podporuje sport dostatečně?

Velmi se to zlepšilo oproti minulosti, jsem za to moc rád. Současné vedení města v čele s panem Štáblem a Hanzou funguje skvěle. Snad se mi k nim v budoucnu podaří připojit a podílet se na přímém vedení města.

Někteří lidé říkají, ze by profi fotbal dospělých neměl být podporován z veřejných peněz. Jaký na to máte názor?

S tím nesouhlasím. Fotbal je jednou z největší reklamou pro každé město a já jsem pro jeho podporu z veřejných peněz. Podporoval bych však i další sporty dospělých, protože i ty jsou reklamou pro naše město.

Na závěr prozraďte něco o svém soukromí.

Jsem aktivní sportovec, chodím na řecko-římský zápas, ve kterém chci na nejbližším mistrovství republiky uspět. Rád chodím do fitness. Miluji cestování za teplem nebo památkami. Pokud mám čas, tak rád čtu knihy o seberozvoji, motivaci a úspěchu.