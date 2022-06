V duelu proti kombinovanému týmu Kostomlat a Ohníče, který jeho celek vyhrál 9:3, se mu povedlo dát i pěkné branky. „Dvakrát jsem brankáře lobnul,” může se pochlubit parádičkou.

V kádru trenéra Matějovského platí za šikovného fotbalistu, který si kombinačně rozumí se svými spoluhráči. Jako podhrotový útočník dal v sezoně 36 branek, nejvíc v soutěži (45) ale nasázel jeho spoluhráč Jiří Pruskavec. „Ten teď chyběl. Rozumím si s ním. I s ostatními, třeba s Mírou Matějovským. Rád nahrávám, kombinuji.”

Největší přednosti žáka sedmé třídy? „Asi to, že jsem do té kombinace. Umím vystřelit pravou i levou. Ale nejdou mi tolik kličky.”

Poté, co se se naučil základům fotbalu v Kostomlatech, začal hrát za FK Teplice, byl také v sousedním Junioru. Před rokem se ale vrátil do Hostomic. „Bylo to kvůli dojíždění, nestíhal jsem to,” vysvětluje vedle stojící tatínek. „Ale myslím si, že tady má šanci si zahrát, tým táhnout. A když bude dobrý, třeba se do Teplic vrátí.”

Honzův táta hrál za Hostomice, teď nechybí na žádném utkání a tréninku. „My jsme taková fotbalová rodina. Fotbal hrají i moje dcery a vnučky. Já to hodně prožívám, ale na rozhodčího nebo trenéry neřvu. Spíš se snažím povzbuzovat.”

Třináctiletý fotbalista hraje v týmu starších žáků se svou sestrou, dvojčetem Karolínou. „Hraje na beku. Jednou hrála v útoku a já jí nepřihrál, pak mi to doma vyčítala. Tak se občas kvůli fotbalu hádáme,” směje se obdivovatel barcelonského záložníka Gaviho.

A koho má ráda Kája? Ač je defenzivně zaměřená, dává přednost fenomenálnímu Ronaldovi. „Líbí se mi, jak hraje. Já se snažím hrát tvrdě, proti klukům musím. Občas je i pokopu. Jen těch gólů dávám málo, od toho je brácha.”