Po uveřejnění článku se ozvalo pár lidí, kteří s FK Lahošť měli co do činění. „V tom článku se objevila slova jako šikana. Tak bych to neřekl, žádná šikana v týmu nebyla. Měli jsme tam černý kluky, Ukrajince, vše bylo v pohodě, byli jsme parta. Jenže někteří kluci nebrali trenéry, kteří se tu střídali, hlavně ti mladší. Myslím, že nesnesli kritiku,” začíná Šmrhův bývalý spoluhráč Petr Hasiček popisovat jádro pudla.

FOTO A VIDEO: Vyhrocené vztahy znamenaly konec fotbalu. Přijde vzkříšení?

Pavel Slaný byl posledním trenérem lahošťského mužstva. Ještě na podzim 2021 kopalo okresní přebor, jaro už ale kvůli různým problémům nezahájilo. „Poslední rok jsem vnímal u trenéra vyhoření. On dělal pro fotbal dost, například sekal hřiště, lajnoval, obstarával hodně věcí. Dokonce chodil na obec kvůli kabinám a střídačkám, které byly v dezolátním stavu. Ale nic se neměnilo, po covidu přestali i hráči chodit, odešli jinam. I Michal odešel, nedával trenéra.”

Hasiček chápe frustraci, která se přenesla i na hráče. „Často jsme hřiště opravovali, brigádničili jsme na něm, ale když se dlouhou dobu nic neměnilo, když obec nepomohla s nějakou přestavbou, tak se vytratila chuť něco dál dělat. I shánět nové hráče. Nebo přemlouvat ty, kteří měli registrace, ale z různých důvodů nechodili. Prostě jsme už nechtěli kluky před zápasem různě sbírat po cestě, abych to řekl lidově. Prostě jsme dlouho věřili, že se něco změní, ale nezměnilo se nic. Bylo to jen a jen horší, a to na všech frontách.”

Květnová reportáž z lahošťského stadionku:

Zdroj: Deník/František Bílek

K opravě zázemí byla Lahošť před jarní částí soutěže vyzvaná technickou komisí OFS Teplice. Nedošlo k ní, následovalo odhlášení klubu z okresního přeboru. „Je velká škoda, že to takhle dopadlo. Abych to shrnul, tak se zkrátka problémy nakupily a nebyla cesta, jak z toho ven. Pořád jsme naráželi na nějaké problémy. Na jaře se pak kluci rozutekli - někdo šel do Zabrušan, někdo do Duchcova. V jednu chvíli jsem chtěl vzít Lahošť do svých rukou, ale mám dvě malé děti a abych byl upřímný, tak když jsem přešel do Duchcova, tak jsem zjistil, že tam je zázemí výborné, také chuť do fotbalu. Když se do Lahoště vrátím, tak do fungující Lahoště, ne do toho samého,” je Hasiček upřímný.

Mistr ligy Jiří Šourek uvádí pomluvy na pravou míru: Vymyšlené historky mě štvou

O vzkříšení fotbalového klubu se chtěl pokusit i Michal Šmrha, který je stejně jako Hasiček velkým srdcařem. „Já odešel do Zabrušan, ale pořád jsem měl v hlavě, že chci Lahošť zachránit. Měl jsem schůzky se starostou, sehnali jsme sponzora, měli jsme i dvacet hráčů, kteří chtěli za klub kopat. Jenže se zjistilo, že po právní stránce by to bylo složité, nestihli bychom soutěž přihlásit,” informuje Šmrha.

Administrativní procesy by prý trvaly dlouhou dobu, soutěž by se nestihla do požadovaného termínu přihlásit. „Bývalý klub prý má nějaké nesrovnalosti, museli bychom založit nový klub. A odkoupit do něj hráče, což je velká investice. Celé je to složité. Hráči, které jsem měl nasmlouvané, nechtěli čekat, tomu rozumím, chtěli hrát. Mrzí mě to o to víc, že na hřišti se konečně začalo něco dít, jsou tam nové střídačky, údajně se opravili i kabiny, trávník je skvělý. Snad se někdy ještě fotbalu v Lahošti dočkáme, zatím tam trénují dívčí týmy FK Teplice,” uzavírá Šmrha.

Podívejte se, jak stadion FK Lahošť vypdal v květnu: