Pikantní šlágr láká velkou pozornost, na útulném stadionku se čeká velká návštěva. „Na Rudolfce jsou vždycky výborní fanoušci, chodí nás podporovat každý zápas ve velkém počtu. Přijdou, i když není ideální počasí. Nebojím se říct, že máme jedny z nejlepších fandů v kraji, což potvrzuje i průměrná návštěva za poslední roky. Svou zásluhu na tom má i vedení, které začalo s fandy aktivně pracovat. V sobotu očekávám i výborné příznivce z Novosedlic. Atmosféra bude určitě báječné, mohly by dorazit i čtyři stovky lidí, to v okrese nemá obdoby," těší se Martin Sommer, gólman eskáčka.

Fanynky v Litvínově? Jedna kočka za druhou. Přesvědčte se sami

Jeho bratr David, fotbalista Novosedlic, Martinova slova potvrzuje. „Na jaře na nás chodí čím dál víc fanoušků, za to jim moc děkujeme. V sobotu to bude jeden z nejdůležitějších zápasů a myslím, že i nejhezčích. Určitě to bude vyhecované. Jsme teď ve fantastické formě. Snad ji zužitkujeme a odvezeme si všechny tři body."

Hecování s bráchou Martinem i dalšími dubskými hráči je prý samozřejmostí. „O tom zápase se bavíme hodně často. Žádné velké sázky ale spolu nemáme. Snad mu šoupnu nějaký gól. On se zase bude vymlouvat a bude nějaký ten týden naštvaný," rejpe do sourozence David.

Kvíz pro cestovatele i gaučáky: Poznejte nejkrásnější fotbalové stadiony světa

Ten je ale nad věcí. „Vždycky jsme se tak nějak hecovali, ale spíš taková popíchnutí, srandička. Oba dva dobře víme, že o nic nejde, hrajeme pro radost. Ale když už na hecovačku přijde, tak to není jen s bráchou, ale i s dalšími kluky - s Machem, Klišákem nebo Tesilem. Jsme přátelé a chci, aby to tak zůstalo. Jsem si zcela jistý, že soupeř k utkání přistoupí jako my, že se vyvaruje jakékoliv hrubostí, konfliktu nebo roztržek. Už na podzim v Novosedlicích utkání proběhlo absolutně v klidu, bez karet či zranění. Za to jsme moc rádi a protihráčům za takový přístup děkujeme."

Dubský Martin Sommer uznává, že Novosedlice nyní mají velkou formu. Podle něho rivalovi pomohl návrat trenéra Dušana Tesaříka. „Je na nich vidět, že mají chuť do fotbalu, nadšení. Ta nejtěžší utkání je sice ještě čekají, ale můžu říct, že jejich tým má dobrou kvalitu; na každém postu se najde hráč, který by se hodil i k nám do týmu. Proto si dovoluji odhadovat, že nadcházející společný zápas bude opravdu kvalitní, plný fotbalovosti a krásných gólů. Mohl by být na krajské úrovni. Soupeři přeji hodně zdaru a štěstí, ať vyhraje ten lepší."

Vyhrocený boj o postup. Mladou fanynku Pirátů okradl příznivec Havířova

Novosedličtí jsou nyní na čtvrtém místě, ale na druhé béčko Proboštova ztrácí jen čtyři bodíky. „Tahle půlka sezony je pro nás opravdu skvělá. Užíváme si to. Dáváme hodně gólů, fanoušky to baví. Rádi bychom se umístili mezi třemi nejlepšími týmy soutěže a uvidíme, co se stane v příští sezoně," uzavírá David Sommer.