„Možná půjdu do brány, kde jsem v minulém roce párkrát byl, Píchič, který teď chytá, by mohl do pole, je tam dobrý. Řešili jsme to. Padly i návrhy, že bych mohl pomáhat s trénováním, ale do toho se mi moc nechce. Je to velká zodpovědnost a hodně starostí. Možná je to vzdálená budoucnost. Kdybych fotbal hrát nemohl, věnoval bych se teď hlavně synkovi, který pomalu roste, a rodině," přemítá 31letý Mišák.

Prioritou pro něho je být zdravý, ať už bude hrát, nebo nebude. „Kdybych musel pověsit kopačky na hřebík, tak nějaké plány na záložní sport mám, ale nechci spekulovat. Fotbal hraju od čtyř let a je pro mě všechno, ale doktor mi na rovinu řekl, abych se na něj už vyprdl."

Mišákovi totiž hrozí, že kdyby si koleno ještě více opotřebil, mohl by s ním mít později problémy i v běžném životě. „V roce 2012 jsem podstoupil artroskopii. Doktor Neckař zjistil, že mám natržený přední křížový vaz; byl to na nějakých 70 procent. Do plastiky prý nemělo cenu chodit. Vaz mi tak nějak srostl a do roku 2017 jsem normálně hrál, než jsem si ho utrhl. Přišla tedy ta plastika křížového vazu, po které jsem hrál až do loňska," líčí smolař své lapálie. Artroskopie zjistila pokročilou artrózu, problémy s chrupavkou a poškození menisku. Nyní je proto častý pacient po operaci a sám neví, jestli je jeho kariéra u konce, nebo ještě není.

V roce 2023 byl Mišák nejprve u sestupu Slovanu do III. okresní třídy. V ní se mužstvu dařilo, po podzimu je třetí s minimální ztrátou na vedoucí Sokol Suché. „Podzim bych zhodnotil jako pozitivní. Náš úkol byl hrát v popředí, to se nám povedlo; držíme kontakt se špičkou. Celkově jsme udrželi partu pospolu a posílili na kritických místech. Máme nejlepší obranu, kterou skvěle řídí brankář Lukáš Pícha. Parádně se daří například stoperovi Janovi Kabíčkovi, ten mě mile překvapil. Trenér ho pasoval do nové role, daří se mu skvěle. I díky němu máme nejlepší pralesní obranu."

Ale ne vše je v Sobědruhách růžové. „Potřebovali bychom někoho jako je Harry Kane. Máme totiž pramálo vstřelených branek. Prostě nějakého zabijáka do vápna. To klidně může být i inzerát pro ty, kteří by měli zájem za nás hrát," zubí se fotbalista Slovanu. Klub z předměstí Teplic se totiž potýká s nedostatkem hráčů. Podle Mišáka to není jen problém účastníka III. okresní třídy Teplicka a Mostecka. „Mladí dávají přednost jiným sportům. Týmy napříč republiky končí z důvodu nedostatku fotbalistů. Nás to za chvíli chtě nechtě bude týkat také. V týmu jsou spíše pokročilí třicátníci, pár hráčů je nad čtyřicítkou. Mladé máme tři, dorostem bohužel nedisponujeme."

Mišáka mrzí, že do hry nezasáhl častěji, komplikovaný zdravotní problém byl ale proti. „Ale mám skvělý zážitek z jara, kdy jsme hráli doma s béčkem Horního Jiřetína. Po zranění jsem se vrátil do sestavy a hned jsme slavili první výhru v sezoně. Byl jsem v bráně, povedlo se mi udržet čisté konto. Zahájili jsme stíhací jízdu, bohužel se nám v okrese nepodařilo udržet."

Podobný zážitek by ještě usměvavý fanoušek Tottenhamu chtěl zažít. A ideálně na zrekonstruovaném sobědružském hřišti. „Konečně bychom se měli dočkat. Snad to bude co nejdřív a nebude to dlouho trvat, aby si ta naše parta, která stárne, ještě stihla spolu zahrát."