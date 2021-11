Soběchlebští mají kolo před koncem podzimní části okresního přeboru Teplicka a Mostecka na svém kontě ze čtrnácti duelů třináct bodů, v tabulce jsou mezi šestnácti účastníky jedenáctí. „Ale jo, spíš dobré, než špatné. Nějaké body máme, povedlo se nám udělat i pár hráčů. Na tréninky a zápas se scházíme i nescházíme, záleží na práci. Teď je to tak všude. I proto se nikam nehrneme; víme, že pro vyšší soutěž bychom potřebovali stabilní kádr. Ale určitě bychom časem hráli na vyšších příčkách,” řekl Mráz.

FK Soběchleby - FK Rtyně 2:1 (0:1). Branky: 56. Kejzlar, 66. Hendrych - 2. Hrdlička. Rozhodčí: Karrmann - Zubr, Lebl. ŽK: 3:4. Diváci: 36.

Naposledy Mrázův celek, který koučuje trenérský bard Václav Havlík, doma přetlačil 2:1 Rtyni. O výhře rozhodl skákavou střelou Matěj Hendrych. „Bylo to o bojovnosti. Po první půli jsme prohrávali, pak jsme vyrovnali. Na tom našem terénu je dobré zkoušet střílet i z dálky, může to skočit, každá střela je nebezpečná. Také se tak stalo. A pak už jsme to ukopali.”

Jak už zaznělo, hřiště v Soběchlebech je pro fotbalisty zrádné, je totiž samý drn. „Máme válec, ale nemáme čím válcovat, tak čas od času poprosíme Krupku, ta nám s tím pomůže. A není tu voda, to je další problém. Podle toho pak hřiště vypadá,” přiznal už dlouhá léta Soběchlebům věrný fotbalista.

O klub se kromě něho starají ještě další nadšenci. „Je nás tak pět. Mužstvo trénuje Václav Havlík, bez něj by tu asi už fotbal nebyl. Pomáhá třeba i Roman Dvořák. Jen nás mrzí, že už nemáme mládež, ale nebyli na ni lidi, kteří by ji vedli. Jsme rádi, že máme aspoň základnu chlapů, daří se nám sem přivádět posily. A také máme radost z toho, že se tu trošku zrekonstruovaly kabiny, udělali jsme také posezení pro hosty. Tady na vesnici je fotbal to jediné, na co se dá jít.”

S financováním fotbalu pomáhá obec Soběchleby, Mráz je v těžké době za každou pomoc rád. „Konečně jsme si mohli dovolit nové dresy. Jsem tu snad 20 let, kupovali jsme poprvé nové. Jsou krásné, žluto-červené, tedy v klubových barvách. Proti Rtyni jsme si ale vzali staré, protože soupeř přijel v červeném,” vysvětloval Mráz.

Podzim FK Soběchleby zakončí v sobotu od 14 hodin v Košťanech.

OLPE PLUS – Okresní přebor dospělých, 12. kolo: Hrobčice – Košťany 2:2 pen. 7:8 (20. Bučina, 0. Stejskal – 10. Kopřiva, 65. Černý), TJ Hrob – Sobědruhy 4:1 (18. Pištora, 24. Pištora, 26. Vinohradský, 79. Týma – 66. Klinkáček), Lahošť – 1. FC Dubí 1:2 (24. Levý – 45. z pen. Formánek, 67. Urban), Oldřichov B – Proboštov B 3:2 (14. Hrubý, 20. Toth, 51. Toth – 56. Luger, 72. Rusev), FŠ Litvínov – SK Dubí 4:0 (38. Vošáhlík, 62. Jonáš, 72. Forman, 84. Vácha), Sokol Horní Jiřetín B – Kladruby 5:0 (31. Vrána, 36. Kopecký, 47. Spilka, 76. Kopaničák, 84. Morávek), FK Braňany – Novosedlice 1:13 (85. Fric – 16. Vorel, 23. Vorel, 25. Pelc, 27. Vorel, 29. Vobecký, 38. Vorel, 43. Vovesný, 44. Pelc, 54. Karlík, 56. Tesařík, 63. Vorel, 66. Vorel, 87. z pen. Tesařík).



TOPSPORT MANAGEMENT – III. třída dospělých, 10. kolo: Suché – Ohníč B 2:0 (71. Vacek, 86. Zelenka), Baník Modlany B. – Duchcov B 4:0 (14. Pošta, 38. Pošta, 65. Pošta, 80. Pošta), Trnovany – Rozvoj Polerady 6:3 (6. Uram, 33. Konečný, 52. Perner, 69. Molnar, 70. Konečný, 85. Nykodým – 18. Kobylák, 44. Kobylák, 56. z pen. Demeter), Háj – Zabrušany 5:2 (52. Polcar, 81. Blažejovský, 81. Malík, 84. Malík, 87. Malík – 26. Pícha, 58. z pen. Urban), Kostomlaty – Bořislav, FK Havraň – Sokol Bečov 2:7 (11. Berko, 75. Škrabal – 3. Rost, 18. Rost, 6. Macháček, 29. Šnajdr, 32. Schön, 33. Schön, 49. Fišer)