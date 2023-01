Pohled na tabulku je pro hráče Sobědruh opravdu strašidelný. „Nejradši bychom na podzim zapomněli. Třeba to skóre," oklepe se Klinkáček nad poměrem 24 vstřelených branek oproti 62 inkasovaným. Proč se tak nedařilo? Odpověď se prý hledá těžko. „Každopádně jsme dostávali strašně hloupé a laciné góly. To se pak projeví na psychice všech hráčů. Většina působila odevzdaně a nemotivovaně, bez chuti k fotbalu. Často jsme se vinou prací a zranění scházeli jak na mariáš. Par zápasů se nám stalo, že musel chytat někdo z pole."

Problémy s brankáři vrcholily na konci podzimu, kdy si rukavice museli navléknout i hráče z pole. „V Trnovanech třeba musel chytat náš asistent trenéra Vašek Šťastný, který pak dostal červenou za hru rukou mimo vápno a zbytek zápasu jsem dochytával já," může se „Klinky" pochlubit zajímavou příhodou, která jen ilustruje bídu Slovanu.

Nejlepší zápas podzimu? „Asi poslední utkání s rezervou Oldřichova. Tam jsme konečně všichni makali jak se má a urvali jeden bod navíc v penaltách. Což byl vlastně nejlepší výsledek na podzim."

V zimě zkusí Sobědruhy posílit na bolestivém postu brankáře, zároveň prý budou pracovat na fyzičce. „Ta nás zlobila. Naplánujeme pár přátelských zápasů, to vyjde levnějši než turnaje. Navíc by se mohlo stát, že bychom se někdy nesešli. Když pak mate zaplacené startovné a nesejdete se, je to na pytel. Kdežto přátelák se dá vždy zrušit nebo naopak naplánovat na den, kdy se sejdeme ve značném počtu."

Co se tréninkové účasti týče, je v případě Slovanu už tři roky stejná. „Chodí nás okolo devíti. Pokuty za neúčast nemáme, to už by ti kluci nepřišli nikdy. A ani prémie nevypisujeme. Snažím se to vyhecovat jinak, třeba basou rumů," usmívá se Martin Klinkáček, který v týmu hraje se svým bratrem Markem, trenérem pak je jejich táta Karel. „Bez trenéra by to nešlo, ten je nepostradatelný."

Sobědruhy mají svůj tým založený na partě, kamarádství. „My momentálně nejsme klubem, který muže nabídnout něco nadstandardního jako peníze, hrací plochu nebo zázemí. I přes to máme kvalitní hráče a dokážeme nějaké podepsat. Je to o té lásce k fotbalu. Ovšem na novém areálu pro fotbal v Sobědruhách se již pracuje. Zatím hrajeme na umělé trávě ZŠ Edisonova."

To, že cílem Slovanu je jednoznačně záchrana, už zaznělo. Koho ale Klinkáček řadí mezi favority na celkový triumf? „Postup zatím připadá Unčínu, mají kvalitní tým a nemyslím si, že si to nechají vzít. Dále jsem zvědavý na Trnovany, které jsou překvapením podzimu."