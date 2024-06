Blšanský fotbalový areál bude od víkendu opět zažívat atmosféru mistrovských zápasů. Do krásného prostředí, kde se v minulosti hrála nejvyšší soutěž a kde byl před časem dočasně doma Slavoj Žatec, budou jezdit fanoušci Sokola Holedeč, klubu z okresního přeboru. V srpnu totiž začne realizace dlouho očekávaného projektu nového hřiště tohoto oddílu. „Věřím, že pak náš nový plácek přiláká mladé hráče," těší se na novou etapu Sokola jeho funkcionář Jan Hanzal.

Fotbalový areál v Blšanech (ilustrační video) | Video: Deník/Petr Kinšt

Sympatický klub z Žatecka se dočkal. Po několika letech žádání o finanční podporu byla schválena dotace od Národní sportovní agentury (NSA). Tento krok je pro celý klub obrovským úspěchem a přináší nové možnosti pro jeho rozvoj.

Celkový rozpočet projektu činí 6,3 milionu korun, přičemž NSA hradí 70 % účelně vynaložených nákladů. „Všichni v klubu jsme z toho nadšení a věříme, že nám to pomůže přivést nové, především mladé hráče. Případně přetáhnout i zkušené borce z okolí, které bude lákat nový plácek. A v kombinaci s našimi fanoušky věříme, že jsme lukrativní destinací, kde hrát fotbal na vesnici u nás na Žatecku. Omlazení kádru potřebujeme jako sůl,“ říká Hanzal, bývalý předseda, jehož ve vrcholné funkci nahradil Lukáš Lyer. Vedení SK Sokol Holedeč si od nového hřiště slibuje nejen zvýšení počtu hráčů, ale také zlepšení tréninkových podmínek a celkové kvality hry.

Z důvodu výstavby nového hřiště odehraje desátý celek okresního přeboru fotbalovou sezónu 2024/2025 v Blšanech. „Je to pro nás skvělé řešení. Věříme, že se nám podaří přivést někoho už na novou sezonu. Zahrát si okresní přebor na hřišti, kde se hrála první liga, může být pro někoho lákadlem," spekuluje Hanzal.

Nevšední zpestření by výlety do Blšan mohly být i pro fanoušky. „Věřím, že budou chodit v hojném počtu, fanouškovskou základnu mám velkou. Problém možná bude to, že u nás byli zvyklí jít na hřiště pěšky, dát si pivo. Do Blšan to není daleko, ale fandové budou jezdit autem. Řidiči si tak pivo nedají. Snad je to neodradí," přeje si Hanzal.

Zvláštní radost má klub z úlevy, kterou nový projekt přinese místopředsedovi a správci areálu Liborovi Adamovi staršímu „Libor odvedl obrovský kus práce a představa, že už nebude muset přendavat kačeny a že se hřiště bude zalévat samo, je prostě bomba,“ má funkcionář Sokola radost z dalšího přínosu rekonstrukce. Libor Adam je znám svou pečlivostí a oddaností údržbě areálu. A ačkoliv si jistě najde něco jiného k vylepšování, příchod moderní technologie mu výrazně ulehčí práci.

„Realizace nového hřiště je pro SK Sokol Holedeč významným krokem vpřed. Klub se těší na budoucí sezóny, které se budou odehrávat na moderním a dobře vybaveném sportovišti. Doufáme, že tato investice přiláká více mladých hráčů a přispěje k dalšímu rozvoji fotbalu v naší komunitě," pokračuje Hanzal.

Informuje také o změně na trenérském postu. Mužstvo už nepovede František Kucej, vrací se totiž do Postoloprt. Jako hrající kouč se ho ujme Petr Loos. Změny se budou týkat také hráčského kádru. Už teď Holedeč hlásí dva nové fotbalisty - jeden ze Žatce a druhý z konkurenčních Tuchořic. Oba jsou mladí, zapadají tak do klubové filozofie, která velí kádr omladit.