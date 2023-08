Sny a přání Michala Franka

Jeden fotbalový sen byl divácký. Chtěl jsem se podívat se na Stanford Bridge na Chelsea, to se mi letos povedlo. A hráčský? No, už asi nemůžu chtít nějaký velký přestup, takže spíš nějaký úspěch v Kladrubech. Dále nové šatny, stánek a případně klidně hrát v budoucnu o postup.

Kladrubského brankáře vybičovala k ligovým zákrokům touha svůj tým zachránit před sestupem. Svou motivaci ale dal znát jen parádními výkony, emoce dokázal skrýt. „Já nechtěl sestoupit za žádnou cenu. Působím klidně, ale jinak jsem nervák, moje okolí. Dřív to bylo hrozné, to jsem dostával mraky karet za kecy. Teď občas také vypěním, ale snažím se uzavřít do sebe a nepřenášet to na kluky na hřišti. Spíš je povzbuzuji. Vím, že jim se pak hraje lépe, když vzadu cítí jistotu a klid. Když mě něco hodně vytočí, tak doma třeba půl dne nepromluvím, ale časem vychladnu."

KOMENTÁŘ FRANTIŠKA BÍLKA: Radost z fotbalu se v nižších patrech vytrácí

Kladrubům po nepovedeném začátku předchozí sezony pomohla změna v rozestavení. Dokonce dokázaly v domácím prostředí porazit podzimního lídra z Unčína, po bodech sahaly i na Rudolfce proti silnému SK Dubí. „Plno soupeřů ze špičky tabulky nechápalo, proč hrajeme dole. Ale my zahazovali hodně šancí, navíc jsme se bohužel neoprostili od individuálních chyb. A když k tomu připočítám zranění, což je v okrese znát, když chybí jeden dva hráči ze základu, tak jsme hráli jen o záchranu."

Frank v okresním přeboru zažil spoustu zajímavých situací, k dobrému dává duel proti Soběchlebům, ve kterém dostal kuriózní branku. „Hráli jsme doma, dostali jsme jasný gól rukou. Ten hráč, který ho dal, se nepřiznal a rozhodčí nic neviděli, protože jeden byl otočený k divákům, druhý měl zakrytý výhled. Skončilo to 2:2, přišli jsme o dva body. V tu chvíli jsem bouchnul, i když jsem věděl, že to rozhodnutí sudích nezměním. Bylo fajn, že pak rozhodčí za mnou po zápase přišel a omluvil se. Taková gesta jsou fajn, ale body nám nevrátí."

I proto si v Kladrubech říkají heslo, které hráčům pomáhá podobné situace zvládat. „Jsme dřeváci, proto hrajeme okres. A rozhodčí, kteří pískají okres, jsou také dřeváci, jinak by pískali vyšší soutěže. Tak je jasné, že ne vždy budou pískat dobře. To je naše heslo," usmívá se Michal Frank.

KVÍZ: Co víte o fotbalových klubech Ústeckého kraje?

Na nastávající fotbalový ročník se kladrubská jednička nesmírně těší. Tuší, že rozšířený okresní přebor, do něhož spadly z B třídy Novosedlice i Ohníč, bude pořádný oříšek. „Sezona bude opravdu kvalitní, nebude tam lehkého soupeře. Ale já věřím, že klidný střed hrát můžeme. Máme Dana Fabiána, který hodně zvednul naši ofenzivní sílu. Je u nás půlrok a myslím, že bude ještě lepší; podle mě se jedná o klíčového hráče našeho kádru, s ním můžeme hrát o vyšší příčky. Zkusíme ještě posílit, abychom nemuseli jezdit na zápasy v jedenácti."

Franka v Kladrubech drží výborná parta, kterou formuje i trenérský veterán Stanislav Mixa. „On je ikona a hlavní tmel. Pro hodně mladých kluků je spolupráce s ním přínosem, má spoustu zkušeností. Já měl nabídky odjinud skoro každý rok, přeci jen brankář je v těchto soutěžích žádaným zbožím, ale muselo by mi to dávat nějaký větší smysl. Do stejné soutěže bych určitě nešel. Drží mě tu naše skvělá parta a také potenciál hrát výš."

Kdo patří mezi Kladrub? „Takových je víc. Já pořád říkám, že základ je brankář; bez dobrého brankáře nejde mít úspěch. Ale to bych musel říct sebe, takže to vynechávám," zazubí se vzrůstem nevelký gólman, aby ihned pokračoval: „Pořád je to Sláva Molnár, který na hřišti odmaká neskutečné množství práce. Už jsem zmínil Fabiho na hrotu, přivedli jsme také Tomáše Krause z Teplic, který je podle mě jeden z nejlepších pravých beků v soutěži, ne-li ten nejlepší. Míra Lomič toho zase oběhá mraky, navíc může hrát všude.. Podle mě máme skvělý kádr a když se nám budou vyhýbat zranění, budeme hrát určitě výš než v předchozím ročníku!"