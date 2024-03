Anketu o nejoblíbenější fotbalový klub Teplicka za rok 2023 vyhrál Sokol Kladruby! Druhé místo získaly Ledvice, třetí v pořadí je Proboštov. Všechny tři kluby postupují do krajského finále, které vypukne v pondělí 4. března.

Kladruby zvítězily s obrovským náskokem, což šokovalo jejich trenéra Stanislava Mixu. „Nečekali jsme výhru a už vůbec ne, že vyhrajeme takovým rozdílem. Favorizovali jsme větší kluby. Je to pro náš malý a skromný klub velký úspěch. Rádi bychom za hlasy poděkovali všem, kteří nám je dali - fanouškům, rodinným příslušníkům a přátelům."

V průběhu ankety přáli Kladrubům i zástupci ostatních klubů, sympatie jim vyjadřovali na sociálních sítích. „Bylo to moc milé. Od některých jsem to nečekal. Sociální sítě jsou velkým fenoménem. Nám je spravuje brankář Michal Frank. Dělá to parádně, aniž za to něco dostává. Děkuju mu!"

V pondělí vypukne krajské finále, do kterého postoupily kromě Kladrub ještě Ledvice a Proboštov. Jejich soupeři budou tři nejlepší kluby z dalších šesti okresů Ústeckého kraje. „Rád bych fanoušky ostatních teplických klubů poprosil, aby své hlasy dávali v krajském finále nejen nám, ale i Ledvicím a Proboštovu, ať nejsme v konkurenci ostatních za otloukánka," vzkazuje 86letý trenérský doyen.