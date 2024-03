Dohrávku s lídrem z Dubí Kladrubští prohráli 1:6, s Kopisty padli 0:2. „Chyběli nám hráči, přesto to byl proti Dubí dobrý výkon. Jenže jsme na soupeře neměli, to je nutno sportovně přiznat. To, co se dělo na hřišti v Litvínově, mě ale budí ze spaní," přiznává zkušený kouč.

Co se s jeho mužstvem stalo? „Možná si kluci mysleli, že vše půjde samo. V přípravě hráli dobře, proti Dubí také. Možná to podcenili, i když já takové slovo ani neznám. Snad jen tři jednotlivci hráli to, na co mají, jinak ostatní předvedli svůj hluboký podprůměr. Pořád nám chyběli vysocí Honák a Paul, Sláva Molnár také ještě nebyl v pořádku. Aspoň, že se vrátil Weber."

Proti Košťanům chtějí Kladruby v sobotu (10.30) zabrat. „Konečně budeme hrát na trávě, v úterý jsme na ní poprvé trénovali. Pro hosty to asi bude také první zápas na přírodní povrchu. Snad už bude moct hrát Molnár. Chtělo by to tři bodíky, nechceme záchranu honit na poslední chvíli jako loni. Rád bych do sestavy už dával mladíky, aby si také zahráli," přeje si Mixa.