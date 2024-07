Zatímco jinde hráli v době komunismu i pár let po revoluci na škváře, v Košťanech na Teplicku si už od roku 1974 užívali travnatý koberec. Klub, který československému fotbalu dal Přemysla Bičovského, si právě v těchto dnech připomíná půlstoletí od slavnostního otevření zeleného pažitu. „To víte, že nám trávu záviděli. Ale správce hřiště jen tak nikoho na ní nepustil. Přednost jsme měli my a také prvoligové Teplice, které k nám jezdily trénovat," vypráví dlouholetý košťanský kapitán Josef Novotný.

V neděli 30. června 1974 to byla velká sláva. Klandr okolo hřiště obsypaly mraky diváků, pořadatelé jich napočítali přes pět stovek. Košťany se nového stadionu nemohly dočkat, vždyť dlouhá léta jezdily jejich celky hrát zápasy a trénovat do Pozorky, Oldřichova nebo Hrobu. Své týmy vedli k přátelskému duelu Košťany - Teplice, který slavnostně otvíral nové hřiště, kapitáni Novotný a Stratil. Sklo Union vyhrál 10:1, na utkání se pak ale dlouho vzpomínalo.

„V Košťanech byla svého času tři hřiště. Jenže vinou důlní činnosti jsme v šedesátých letech přišli i o to poslední; spodní voda podemlela stráň, která se na něj svalila. Já byl od šestnácti let kapitán a zároveň jsem byl tajemníkem na výboru. Naléhali jsme na patřičná místa až nakonec národní výbor a SHD Mostě souhlasili a nové hřiště nám vybudovali. A travnaté!"

Stojí na na místě, kde bylo to poslední, nedaleko od náměstí. Zároveň měli Košťanští od roku 1974 k dispozici nové kabiny a nedaleko vzniklo i tréninkové hřiště, na kterém byla škvára. „Správce Vojtěch Béla Schvarc, po po kterém je stadion pojmenovaný, nás jednou přistihl na trávě načerno trénovat. Byla zrovna mlha, pustili jsme si světla u kabin, abychom dobře viděli, protože už byla tma. Najednou se jeho postava vynořila z té mlhy. Chytil si mě a vynadal mi. On na trávu nepustil pomalu ani děti. Prostě nechtěl, aby byla pošlapaná," líčí Novotný.

Deník v létě | Video: Deník/František Bílek

Komfortu pečlivě udržovaného trávníku si užívaly prvoligové Teplic. „Daly nám za to nějaké balóny, odehrály s námi přátelské zápasy. Nikde jinde takovou trávu neměli, možná ani na Stínadlech ne. Tenkrát se všude hrálo na škváře, trávník mělo jen pár vyvolených. Někde se o něj pokoušeli, jenže se jim nechytl nebo se o něj špatně starali. Třeba v Krupce měli trávu dřív, ale brzy z ní byla škvára."

V Košťanech hráli Kabáti, Amfora i Masopust

Obětavá práce funkcionářů košťanského fotbalového klubu se promítla i do faktu, že během padesáti let nemuselo dojít na výměnu. Jejich péči vděčí generace fotbalistů za možnost hrát a trénovat na kvalitní ploše. „To je opravdu málo vídaný jev. Pravda, třeba drenáže už nejsou teď tak kvalitní, pořád ale ta tráva má své parametry," tvrdí Josef Novotný, který od roku 1992 zastával patnáct let funkci starosty košťanského Sokola.. Kdo trávě věnoval nevšední péči? Novotný si vybavuje řadu jmen a doufá, že na nikoho nezapomněl. „František Prokop, Béla Schvarc, Sokol, Bílek, Josef Frühauf. A určitě i další jména, která se mi teď nevybaví. Všem patří obrovské díky." Na hřišti v Košťanech se za padesát let od jeho slavnostního otevření představila celá řada hvězd. V malíku má památné zápasy Ladislav Navrátil, chodící kronika košťanského sportu. „Hrál tu Josef Masopust se starou gardou internacionálů, Jágr Team, ale Jarda Jágr byl jen v civilu, Kabátovic jedenáctka se všemi členy skupiny Kabát, Amfora, Real Top Praha nebo stará garda FK Teplice."

Samotná údržba stála košťanské funkcionáře spoustu sil. Zprvu trávník kosili sekačkou se čtyřiceticentimetrovým záběrem, až později získali lepší stroj. A to vskutku kuriózně. „Než se to zvládlo s původní sekačkou, tak tráva znovu vyrostla. Novou jsme si chtěli koupit v Bratislavě, ale došel jim materiál na jejich výrobu. Museli jsme si sehnat vlastní materiál, oni nám ji pak vyrobili. Taková tehdy byla doba," usmívá se dnes 78letý Josef Novotný.

Zvýšený komfort Košťanům přinesl lepší výkonnost a ruku v ruce s ní i postup do krajského přeboru. To se psal rok 1981. „To byl vrchol košťanské kopané. Tým pak spadl do nižších soutěží, v současnosti hraje okresní přebor. Ale vždy měl a má velmi dobrou mládež," podotýká košťanská legenda.

Co vše Novotný jako hráč zažil? „Vzpomínek mám spoustu. Například si vybavuji, že jsme hráli přátelský zápas v Teplýšovicích, to je na Benešovsku. Jel s námi i Přemek Bičovský, náš odchovanec, vynikající fotbalista, talent od Boha. Tenkrát už patřil Teplicím, dokonce byl v reprezentaci. V tom utkání nedal penaltu. Když se pak po utkání slavilo společně s domácími, prozradili jsme jejich brankáři, komu chytil pokutový kop. On to totiž vůbec neutušil. Tenkrát nebyly internety, hráči nebyli tak známí podle obličeje. Když se dozvěděl, že lapil penaltu Bičovskému, objednal panáky celé hospodě, no hodně jsme se všichni opili. Ale řekli jsme mu, že Přemka nesmí prozradit, když hrál načerno, to byla naše podmínka."

Samostatnou kapitolou jsou zápasy v krajských soutěžích. Novotný vzpomíná rád na duely s béčky mužstev, která hrála celostátní soutěže. „To pak bylo o fotbale, ale když jsme přijeli třeba na Litoměřicko… Rozhodčí pomáhali domácím. Třeba za prase nebo bůh ví za co. Tam to byl spíš takový sedlácký fotbal. Jenže na druhou stranu jsme od těch béček většinou dostali, protože tam mohli mít i hráče z áčka."