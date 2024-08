Sokol byl v minulé sezoně až desátý, v té právě rozehrané by rozhodně chtěl vyšplhat na mnohem vyšší pozici. Pomoct by k proniknutí do horní poloviny tabulky měl kanonýr Lukáš Kopřiva, s 32 góly čtvrtý nejlepší střelec předchozího ročníku. „Kopr" se do Košťan vrátil z Dubí, které i díky jeho kanonádě postoupilo do I. B třídy. „Jsme moc rádi, že se vrátil domů. Posila je to velká, navíc je to kluk do kabiny i mimo ní," říká Zoubek.