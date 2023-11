Po minulé sezoně chtěl v Košťanech skončit Petr Hegr. Nelíbil se mu totiž přístup hráčů k tréninkům, vyčítal jim i další nedostatky. „Všichni jsme si přáli, aby zůstal. Pořád nás trénuje, ale upřímně se mu divím, že má s námi stále takovou trpělivost. Určitě to s námi nemá jednoduché," je Prokop upřímný.

Co se týče docházky na tréninkové jednotky, podle něho prý žádné velké zlepšení nenastalo. „Bohužel. Víme, že na tomhle musíme zapracovat. I tak jsme si před začátkem sezony představovali lepší umístění, jako tým máme určitě na víc. Hlavním důvodem toho desátého místa je hlavním důvodem neproměňování našich šancí, kterých není málo. Jinak hra by nebyla až tak špatná. Samozřejmě tomu nepomohl ani odchod Lukáše Kopřivy. A aby toho nebylo málo, tak se nám hned v úvodu sezony zranili dva hráči ze základní sestavy."

U odchodu jednoho z nejlepších kanonýrů soutěže se chvíli zastavme. Jak Košťany poznamenal? „Zaskočilo nás, že šel pryč. Ale popravdě jsem věřil tomu, že nás jeden hráč nevytrhne. Během podzimu jsme ale pocítili, že už za nás nekope," přiznává Prokop.

V zimě se košťanské mužstvo bude snažit co nejvíc potrénovat. „Ty tréninky jsou důležité. A také musí být disciplína, aby všichni respektovali trenérovy pokyny. Zamakáme na tom. A snad pak bude lepší i proměňování šancí."

Co se Košťanům povedlo, to byla závěrečná „dokopná". Sice na ní chyběl hlavní showman týmu Ondřej Orlt, ale i tak bylo o zábavu postaráno. „Všechny akce děláme v Košťanech, v hospodě na Základně. Ta rozlučka proběhla asi všude jinde. Rozebrali jsme sezony, vše okolo ní, pak se začalo pořádně chlastat a jelo se až do rána."

Nechyběl prý ani kouč Petr Hegr. „Ten nikdy nesmí chybět! Paří ve velkém stylu, jako by byl v našem věku," chválí František Prokop s úsměvem na tváři.