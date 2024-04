Ten už je starý! slyšel Jágr v kabině Chrudimi. Byl maskotem, Teplice jásaly

Košťany totiž dorazily do Krupky s o rok starším Janem Hurčíkem a především s Bohuslavem Vondráškem, kterému už je 56 let. Nejmladší byl jeho spoluhráč Michal Podhorský, kterému bylo teprve 18 let.

Jistě se teď ptáte na to, kdo je vůbec nejstarším aktivním fotbalistou v okresním přeboru Teplicka a Mostecka. Je jím Václav Kerner, reprezentant rezervy TJ Oldřichov. V občance má ročník narození 1967, je mu tedy 57 let.

V samotném střetnutí Unčín - Košťany se lépe dařilo domácímu celku, přestože po prvním poločase vinou branky Jakuba Černého prohrávali 0:1. Po obrátce se ale trefili Michal Novotný, Miroslav Pokorný a David Sém. Druhou brnaku Košťan dal František Prokop.

Unčínští vyhráli 3:2 a v tabulce jsou pátí s čtyřbodovým odstupem na třetí béčko Horního Jiřetína.