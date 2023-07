„Byl to zkrat v hlavě. Celý zápas bylo vše v pořádku, hrál jsem normálně, pak přijde tohle… Bohužel jsem vychladl až doma u pivka."

Disciplinární komise úlet košťanského hráče potrestala stopkou na tři zápasy a vysokým peněžitým trestem. „Trest je oprávněný. Tři zápasy budu stát, jsem chudší o tisícovku. Dost lidí určitě říká, že je to málo. Nedivím se jim."

Disciplinárka měla žně. Nazval mě hloupým rozhodčím. Po zápase otravoval u kabin

Baláž ví, že patří k těm typům hráčů, kteří na zeleném pažitu neznají bratra. Proto u něj často pracují emoce. Někdy jich je ale až příliš. „Udělal jsem pár věci, kterých lituji. I když budu hrát proti svojí rodině, tak pořád budu hrát na sto procent. Když hraju fotbal, nekoukám proti komu hraju. Každý je soupeř, když stojí na druhé straně hřiště," vysvětluje, muž, jenž svou postavou vzbuzuje respekt. „Mám trošku nevýhodu, že nevážím 70 kilo," naznačuje, že vinou své tělnatosti jsou na něj čas od času rozhodčí přísnější.

Když se na hřišti něco semele, většinou je u toho jako první. „Mojí rolí je zastávat se kluků. Třeba je odhánět od protihráčů i od rozhodčích. Expert na tuhle práce je i srdcař Lukáš Zoubek."

Sokol KošťanyZdroj: Sokol Košťany

K přednostem Alexandra Baláže patří to, že umí rány nejen rozdat, ale i přijmout. Důkazem budiž ocenění „Hovado sezony", které dostal od spoluhráčů při závěrečné „dokopné". „Jo, já to beru. Umím si sám ze sebe udělat srandu, i když bych udělal úplnou hovadinu. Ale na druhou stranu umím brát některé věci i dost vážně," tvrdí.

FOTO: Košťanský kouč Hegr: Kluci mají tréninky na háku

S vážnou tváří říká, že zmiňované hovadiny musí v případě Košťan, které patřily v sezoně mezi nejtrestanější celky, výrazně ubýt. „Od nového ročníku máme ceník pokut. Můžu říct, že jsou velké, tak myslím, že si dost lidí rozmyslí, jestli nadávat rozhodčímu…"

Nad kádrem Sokola Košťany pro příští sezonu okresního přeboru ale visí velký otazník. Dosavadní trenér Petr Hegr chce trénovat jen děti, navíc řada hráčů je na odchodu do jiných klubů. Na vině je nepovedený ročník. „Celkově to nebylo dobré. Na tréninky nás moc nechodilo, já sám patřil mezi ty, kteří jich absolvovali málo. To trenérovi vadilo. Ale někteří máme blbou práce a ty termíny, kdy mohl kouč, prostě nestíháme. Věřím, že Petr Hegr ještě změní názor a bude s námi pokračovat. Jiného trenéra nechceme, on je dobrý trenér!"

Baláže štve odliv hráčů, i tak ale slibuje košťanským příznivcům, že tým bude bojovat. „Určitě mužstvo dohromady dáme, posily se domlouvají. Co se týče odchodů, nedá se nic dělat. Nezbývá nic jiného, než klukům popřát štěstí jinde. Košťany vždy patřily mezi silné týmy, v tom chceme pokračovat i nadále. Určitě nikomu nedáme nic zadarmo. Vamos Sokol!"