„To byla asi nejrychlejší červená v mojí kariéře," zubí se Zoubek. Na konci září mu ale během duelu s béčkem Proboštova do skoku nebylo. Jeho tým prohrával 0:2, košťanský trenér Petr Hegr se proto rozhodl vyměnit Janouška právě za Zoubka. Minutu po střídání uviděl od rozhodčího Libora Novotného žlutou kartu za hlášku „pískej to, ty šašku!" O tři minuty později stáhl při rozvíjející se akci soupeře protihráče za dres a šel pod sprchy. Košťany nakonec padly 0:4.

Zkušený sudí vypráví své zážitky. Zažil jsem na lajně dva opilé asistenty

„Když dostanu první žlutou kartu, tak si zpravidla druhou dát nenechám a klidním se. Většinu karet mám za řeči. Za fauly mám na podzim snad jen dvě karty, prostě moc mluvím," přiznává.

Přestože mu kouč Hegr před každým zápasem klade na srdce, aby si kecání odpustil, nedokáže se ovládnout. „Neříká mi to jen trenér, ale i ségra s přítelkyní, které chodí skoro na každý zápas. Prý bych si měl zalepit pusu páskou."

Víte, že…

… podobnou bilanci jako Lukáš Zoubek má Michal Obrtlík ze Štětí? I on nasbíral v mistrovských zápasech 11 žlutých karet a jednu červenou. Jenže Štětí hraje celostátní soutěž - divizi, v rámci krajských a okresních soutěží Ústeckého kraje je tak nejpilnějším sběratelem košťanský fotbalista. „Na nejvyšší počet karet napříč všemi soutěžemi útočit na jaře nechci," nedělá si obdivovatel Sergia Ramose zálusk na první místo.

Na Zoubkovy zápasy se chodí dívat i jeho táta, babička už raději zůstává doma. „Ona v minulosti chodila fandit, ale pak se mi při zápase stalo zranění kolene, tak řekla, že už víckrát nepůjde."

Proč se košťanský „kecálek" často neovládne? Co mu na sudích vadí? „Já v sobě těžko dusím emoce. Vždy jsem byl takový sběratel karet. U nás jsou rozhodčí katastrofální. Třeba Dočekal, Beneš. My dostáváme velké tresty, když to někomu ujede, ale sudí trestaní nejsou, když něco zkazí. Není přeci možné, že přijedou, udělají ze zápasu guláš a dostanou peníze. Pokud to takhle půjde dál, nikdy se to nezlepší."

Ledvický Ryška chce zlepšit svou fyzičku. „Naznačují mi, že bych měl zhubnout"

Zoubek sudím doporučuje nastavit jednotný metr. „Hned od začátku by měli dávat karty jak za faul, tak i za řeči. Hráči by podle mě nebyli tak agresivní."

Nechtěl by košťanský fotbalista po skončení aktivní kariéry sám vzít píšťalku do úst nebo praporek do ruky? „Když jsem byl mladší a chyběl sudí na lajnu, tak jsem občas mával. Docela mě to bavilo," tvrdí 23letý pořízek. „Ale radši bych hrál co nejdéle a pak zkusil trénovat mládež," dodává.

Fotbalový rok 2023 na Teplicku: Napadení sudího, téměř plná Stínadla i uplácení

Sokol Košťany je po podzimu v okresním přeboru Teplicka a Mostecka až desátý, na jaře mají Zoubek & spol. co zlepšovat. „Po fotbalové stránce je určitě na čem pracovat. A to jak v celém týmu, tak i u mě. Radosti jsme si moc neužili. Štvalo mě, že nedokážeme proměňovat šance a dostáváme laciné góly. Vinou toho jsme často zápasy prohrávali. Přitom na vyšší příčky máme…"

Košťany začínají za pár dnů zimní přípravu, v jejím rámci absolvují na umělé trávě v Neštěmicích 8. ročník Memoriálu Jaroslava Zabloudila. „Já jsem rád, že hrajeme turnaj, kde je o co hrát, než klasické přáteláky. Snad se na jaro připravíme co nejlépe."

Kromě posunu tabulkou si Lukáš Zoubek chce v roce 2024 udělat radost výjezdem na mistrovství Evropy do Německa, v plánu má také vidět naživo zápas Barcelony s Neapolí.