Hostomice odvezly tři body, Čutík však porážku bere jako potřebnou lekci. „To utkání nám ukázalo, na co si máme dát pozor, co zlepšit. Byl to vyrovnaný zápas, který mohl mít na konci jakéhokoli vítěze. Bohužel jsme to nebyli my, ale rozhodně jsme na ně měli. Mají kvalitní hráče, neradno je podceňovat. Hrají do poslední minuty, my je v minulém ročníku neporazili."

III. třída v obci Suché | Video: Deník/František Bílek

Sokol udělal více chyb, navíc nedokázal proměnit několik velmi dobrých šancí. „Bod jsme uhrát mohli, jenže není čas se tím trápit. Byl to teprve první zápas. Věříme, že body přijdou hned v dalším kole," říká Čutík. Suché se utká s Hrobem, hrát bude na jeho hřišti. „Necítíme se jako favorit, není dobré jít do zápasu s tímhle pocitem. V minulé sezoně jsme v zápasech, kde se čekala naše výhra, vyhořeli. Naopak jsme někdy brali body jako outsideři. První kolo budeme chtít jistě napravit."

Tradiční celek z Teplicka už nemůže využít služeb kanonýra Jana Kudráče, který přijal nabídku Duchcova. Bude jeho absence pro Suché velké oslabení? „Ta ztráta je opravdu značná, vždyť byl tři roky po sobě náš nejlepší střelec. Zároveň dal naposledy nejvíc gólů v celé soutěži," upozorňuje Zdeněk Čutík.

Kudráčovi za velké množství branek děkuje. „Přeji mu, ať se mu v Duchcově daří. S jeho technikou a v jeho věku by byl hloupý, kdyby se neposunul do krajské soutěže. A kdo ho nahradí? Třeba nově zvolený kapitán Erik Holub. Převzal zodpovědnost a může být tahounem celého týmu. Dále by to mohl být Zdenda Klaus, který je ambiciózní, nebo Standa Barák, který se z pozice stopera vrátil na hrot. Navíc jsme přivedli pár zajímavých posil."

Suché trénuje Petr Blažek, který zároveň pomáhá na zeleném pažitu. „Po minulé sezoně měl odejít, ale rozhodl se ještě zůstat. Role hrajícího trenéra se ujal parádně, náročnost a připravenost tréninků byla ligová. Dával si záležet, aby to nějak vypadalo, dokonce na tréninky chodil o dost dřív, aby vše řádně připravil," oceňuje Čutík.

Blažek nad rámec přidal individuální tréninky, kterých se zúčastnilo několik fotbalistů Sokola. „Já z časové vytíženosti nebyl na každém tréninku, snažil jsem se to kompenzovat běháním a tenisem. Připravil jsem se tak napůl," přiznává obránce Suchého. Jinak ale účast na tréninkách byla hojná. „To mě překvapilo."

Jaký má kouč Blažek rukopis? „Trenér chce, abychom se na hřišti nedohadovali a dávali do toho vše. Říká, že lepší prohrát, ale s vědomím, že jsme do toho dali vše, než mít laxní přístup. Celou sezonu se budeme snažit ho mít co nejlepší a vyhrávat. Chceme hrát hlavně po zemi, zbytečně míče nenakopávat."

O postup se podle Čutíka bude prát Lahošť, nováček III. okresní třídy. „Má nově poskládaný tým. Podle mě je to horký kandidát na postup. A tým, který Lahošť porazí, bude dalším favoritem. My chceme postoupit z naší skupiny a pak se poprat o okresní přebor."

Nový systém nejnižší okresní soutěže, který družstva rozdělil do dvou skupin, fotbalista Sokola Suché nevidí jako ideální. „Ten koncept je zajímavý, ale mně se nelíbí. Raději bych zůstal u klasické tabulky, která vychází z toho, že se utká každý s každým," tvrdí Čutík.