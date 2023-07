Možná, že okolo toho dávno zapomenutého plácku jezdíte. Třeba cestou do Altenbergu nebo na cínovecký Dlouhý rybník, který je rájem otužilců. I několik dlouhých let poté, co tu fotbal umřel, se k nebi stále tyčí dvě branky. Zakousla se do nich rez, ale odolávají. Od padesátých do začátku devadesátých let minulého století do nich padal gól za gólem.