V Havrani to přitom na Hejlovu brankovou úrodu nevypadalo. „První střelu na bránu jsem poslal dokonce mimo ochrannou síť. Takže jsem ani nedoufal, že bych mohl dát tři góly.”

A stalo se, po čtvrt hodině hry už měl kostomlatský fotbalista na svém kontě dvě branky. Třetí přidal po obrátce, zvyšoval na 12:0. Zápas nakonec skončil výhrou favorita 15:1, sudí ho o pár minut zkrátili, Havraň tak možná ušetřili od dvacetigólového výprasku.

„Je pravda, že soupeř nám daroval výhru skoro zadarmo. V takovýchto zápasech si každý chce dát gól a je jedno, na jakém postu zrovna hraje. Ale mám radši vyrovnané zápasy, když o něco jde. Takhle jsem ty svoje zásahy do černého ani zvlášť neslavil, jen jsem si plácl se spoluhráči a poděkoval za pěknou asistenci. On je zkrátka rozdíl dát třeba vyrovnávající gól proti silnému soupeři, než zvyšovat na 12:0,” přemítá Hejl.

I tak si ale Kostomlatští výhru užili. „Vždycky po zisku tří bodů máme vítězný pokřik v kabině. A když vyhrajeme doma, tak pak posedíme u grilované klobásy a limonády, někdy pivka. Teď jsem po zápase jel domů koukat na hokej, hráli naši, tak jsem fandil s přítelkyní. Chodí na zápas společně s dalšími partnerkami, jsou skvělé fanynky!”

Na střílení branek je v Kostomlatech Václav Kinzl, na svém kontě jich nejlepší střelec III. okresní třídy má už 35. „To je bombarďák. Ale není jediný, kdo dokáže dávat góly. Máme hned po Trnovanech nejvíce vstřelených branek, a to je zásluha celého týmu včetně brankáře, který už také skóroval.”

Kostomlaty jsou nyní čtvrté, v budoucnu by rády postoupily do okresního přeboru. „Je to náš cíl,” přiznává Hejl. „Když to nevyjde tuhle sezonu, tak příští určitě ano. I já bych si ho rád zahrál. Sice jsem hrál v minulosti dva zápasy za Ledvice v A třídě, ale vždy jsem hrál soutěže na úrovni okresu. To mi vyhovuje, protože vím, že na víc asi nemám,” uznává upřímně milovník posilování.

Fotbal se naučil právě v Ledvicích, kde hrál od šesti let. V přípravce Hejla vedl jeho tatínek. „K fotbalu mě přivedl. Pak jsem šel do béčka Bíliny, odehrál jsem tam dvě sezony. Když jsem začal studovat vysokou školu v Děčíne, šel fotbal na chvíli stranou. Po jejím dokončení a konci covidového období jsem restartoval svojí fotbalovou kariéru v Kostomlatech, kde je výborná parta. Nejvíc se mi ale líbilo v Ledvicích, protože mě tam toho naučili nejvíc. I když je pravda, že toho zase tak moc neumím. Nemám prostě potřebný talent,” směje se šťastně zadaný muž.

Zmiňovaná fotbalová pauza byla vinou pandemie koronaviru dlouhá, návrat považuje 27letý kostomlatský stoper za náročný. „Hlavně z hlediska fyzické kondice. Měl jsem pár kil nahoře, šlo to ztěžka. Ale postupně se vracím do staré formy,” roztáhne znovu pusu od ucha k uchu.

Jakub Hejl pracuje jako technik na lince STK, po fotbale jsou jeho dalším koníčkem auta. „Rád je řídím, opravuji i sbírám. Nejraději jsem ale s přítelkyní a našim krásným pejskem."