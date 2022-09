Suché má zatím na svém kontě těsnou porážku 1:2 od béčka Duchcova, to ale nic na plánu mužstva nemění. „Máme nového trenéra Pavla Müllera, hodně si od této změny slibujeme. Je to zkušený trenér, má spoustu zkušeností i jako hráč. Fotbal miluje, tréninky pod jeho vedením jsou perfektní. Posílili jsme ještě směrem dozadu, přišli zkušení Tomáš Dufek a Zdeněk Čutík z Modlan.”

Není proto divu, že cíle jsou nejvyšší. Rigo mluví o postupu, jen ten prý bude úspěchem. „Máme nové kabiny, vedle parkoviště; zázemí by nám mohli závidět i v divizi. Jen to naše hřiště… Není voda, v létě, kdy byla velká sucha, bylo opravdu hrozné na něm trénovat a hrát zápasy. Je známé svým sklonem, ale chystá se jeho srovnání a také umělá tráva s osvětlením. Vše by zkrátka mělo být jinak,” těší se Rigo.

Když už byla řeč o kabinách, je potřeba zmínit jednu zvláštnost, kterou je velký počet zrcadel. „V celém objektu je jich hodně. Já mám jedno hned vedle sebe, to asi mluví za vše. Navíc rád hodím do sprchy, lezu z ní jako poslední,” usmívá se kapitán Sokola Suché.

„V nových kabinách mám i klubovnu, kde občas posedíme. Já osobně po každém zápase chodím na oblíbenou plzeň. V obci, která je jinak krásná, chybí klasická hospoda. A fotbal je tu sportem číslo jedna.”

Ze Suché je předseda Jiří Vacek a ještě jeden dva hráči, ostatní jsou z Teplic a okolí. „Máme i pár fanoušků. Asi nejvěrnějšími jsou pan Vacek a Zdeněk Svoboda. Ti nevynechají snad jediný zápas. A pochvalu zaslouží i Lída Svobodová, která nám v prádelně, která je přímo v kabinách, pere a uklízí.”

Martin Rigo, kapitán Sokola SuchéZdroj: Deník/František Bílek