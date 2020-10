Máte parádní start do soutěže. Čemu za tak skvělý rozjezd vděčíte?

Už v minulé sezoně se tu sešla parta kluků, která prošla Teplicemi. Bylo by smutné, kdyby nezvládli okres. Když hráli v takovém klubu, tak musí něco umět. Pak se na to vyprdli, ale přes mého kluka, který tu hraje, jsme je dali dohromady. Výsledkově i herně to bylo dobré. Je to tím, že když se sejdeme, tak ta kvalita tady je.

Takže kdyby nebyl koronavirus, který na jaře okresu nedovolil hrát, útočili byste na první místo?

Jo, myslím, že jo. Chtěli jsme do baráže. Byla vidět kvalita, věřili jsme si. Hráli jsme v zimě přípravu s jedním celkem z B třídy, dali jsme mu desítku, v Srbicích jsme prohráli přátelák těsně. Je vidět, že mančaft má na víc, než jen na to, aby hrál okres. Ale musím říct, že my postoupit nechceme. Užíváme si to, všichni hrají zadarmo, je to o partě. Po zápase se sejdeme, dáme si pivo, klobásu, večer Karlos (Pavel Karlík, rovněž hráč se zkušenostmi z první ligy – pozn. autora) pustí muziku, takže přijdou lidi, paráda. Kdyby se trénovalo třeba třikrát v týdnu a bralo se to vážně, tak tihle kluci můžou hrát hned krajský přebor. S prstem v nose.

Parta je to hlavní…

Přesně! Tak by to mělo být všude. Nás chodí na trénink v týdnu třeba i 18. Trénujeme i s padesátníky, ať se hýbou. Prostě to nehrotíme. Kdo přijde, ten hraje. Nikoho neprosím, neobvolávám. Když nepřijde, tak hraje druhý.



Novosedlice se přihlásily do projektu, ve kterém se hlasuje pro zajímavé kluby. Vítěz bude hrát v televizi. Dovedl byste si představit, že by do Novosedlic přijela Česká televize se svými přenosovými vozy?

Nedovedl. (smích) Ale nemáme to tu zase tak hrozné, dřív to bylo úplné pole. Jen se nám teď pokazily kačeny, které kropí vodu. Takže část hřiště vypadá divně. Karel Mayerhöfer pro to dělá maximum, ale má to těžké, je tu blbý podklad.



Mayerhöfer je klíčovou postavou klubu, že?

Nebýt jeho, tak klub asi není. On tu dělá vše. Například každý večer chodí kropit hřiště. Lajnuje, kropí, seká, stříhá.



Díky němu jste v Novosedlicích?

Už déle mě lanařil. Mám tu barák. Chodil jsem se dívat sem na fotbal. Ale tím, jak jsem hrál v Modré, tak to nešlo. Pak jsme se ale dohodli. Karel mi za to pomůže udělat něco na baráku. (úsměv)

Netáhne vás to ještě na hřiště?

Ani ne. Když tu lidi jsou, tak není potřeba. To by mi pak mladí mohli utéct jinam, kdyby si nezahráli. Já si zahraju za starou gardu FK Teplice, do toho trénuji dorosty v Mostě. Mám toho hodně.



A do toho „normální“ práci, ne?

Ano, mám autodopravu, to je taková jistota. Fotbal je můj koníček, i když za trénování v Mostě mám také peníze. Ale je to tak, že nejsem na něm závislým, tak se ani nemusím před někým hrbit, můžu si říkat své názory.

Dušan Tesařík

Narozen: 21. 3. 1976

Místo: Uh. Hradiště

Výška: 174 cm

Váha: 67 kg

Post: záložník

Číslo na dresu: 7

Startů v lize: 256

Gólů v lize: 18

Kluby: Zlín, Teplice, Příbram, Ostrava

Největší úspěch: stříbro s Teplicemi v ligové sezoně 1998/1999