Hrob dal v prvních osmi kolech jen tři góly, jeden z nich zaznamenal právě Pištora. Proti rezervě Proboštova rozhodl o překvapení kola. „Oni neměli hráče z áčka. Nám tam v první půli spadlo vše, do čeho jsme kopli. Pak jsme to kouskovali, Proboštovští se zlobili, že to není fotbal. Ale my už neměli sílu, jinak to nešlo, soupeř byl lepší," usmívá se „Pišty". „Snad nám to vítězství pomůže," přeje si.

Začátek sezony zmeškal, dlouhou dobu ho totiž trápí problémy s kyčlí. „Já si původně myslel, že je to tříslo. Ale je to kyčel. Je vychýlená, navíc jsou okolo výrůstky, tlačí to. Víc to ale bolí po zápase, to pak musím hodně odpočívat. Naštěstí v práci sedím, jsem projektant. Je to pro mě celkově těžké, protože jsem i nakynul."

Společně s Pištorou hraje za Hrob několik jeho vrstevníků. „Už je to na hraně našich možností, meleme z posledního. Navíc v létě pár kluků odešlo nebo skončilo. Přišli jiní, ale ti nemají takové zkušenosti a výkonnost. Je to pak znát," tvrdí Pištora.

Hrobští nemají trenéra, to je další problém. „Když se sejdeme, vede tréninky Honza Křivonoska. Trenéra sháníme, nikdo k nám ale nechce. Měl by to být někdo místní, kdo má věkový odstup."

V Hrobě během výsledkové mizérie dokonce přemýšleli nad úplným koncem, tak vážná je situace v tradiční fotbalové baště na Teplicku. „Už před sezonou něco proběhlo. Pak jsme ale začali, tak jsme si řekli, že to dáme. Muselo by se asi stát něco mimořádného, abychom to odhlásili. Lidí je dost, jenže jak jsem řekl, tak výkonnost není taková. Uvidíme po sezoně, bohužel není kde brát, tak to nevidím růžově," nekončí Petr Pištora svou zpověď příliš optimisticky.