Hrobští skončili v okresním přeboru poslední, o jejich pádu od konce podzimu pochyboval málokdo. Už v jeho průběhu říkal Šuralův spoluhráč Petr Pištora, že se nad klubem smráká. „My před sezonou řešili, jestli hrát, nebo ne. Pak jsme ale začali, tak jsme si řekli, že to dáme. Muselo by se asi stát něco mimořádného, abychom to odhlásili. Uvidíme po sezoně, bohužel není kde brát, tak to nevidím růžově," říkal tehdy.

Hrob sezonu dohrál, i když například v Proboštově kvůli nedostatečnému počtu hráčů nenastoupil. To už bylo nezvratné, že se po několika ročnících mezi okresní elitou zřítí do „pralesa". A opět se muselo rokovat o budoucnosti klubu. „Ta sezona byla odrazem dlouhodobého stavu týmu. Hráči stárnou, mladší, kteří by byli kvalitní ,se shánějí těžko. Covid s tím nemá nic společného. U nás je problém, že máme jen jedno družstvo dospělých. Občas se nám nějaký dorostenec vrátí, ale spíš jde o výjimku. Hráče sháníme jedině po kamarádech."

Na rozhodčí se už nesmí říct ani slovo

1. Hraničář Česká Kubice, 2. TJ Dražice, 3. TJ Hrob. To je pořadí nejtrestanějších týmů minulé sezony. Okres Teplice má v žebříčku dvaceti nejnedisciplinovanějších družstev hned pět družstev (Hrob, Unčín, Proboštov A, Proboštov B, Rtyni), na severu si zkrátka fotbalisté servítky neberou. „K tomu, že jsme byli jedni z nejtrestanějších týmů v republice, se úplně vyjadřovat nechci. Bylo to celkově naší situací, většinu zápasů jsme byli pod tlakem; fauluješ, dostáváš žluté, občas i červenou, prostě za faul. Na rozhodčí se také nesmí říct už ani slovo… Dříve to bylo jiné, dokázali ti vysvětlit, proč zapískal tohle nebo naopak, teď hned tasí karty," štve Pavla Šurala. „V sezoně nám bez vysvětlení odvolali tři penalty. Ne že by nám to pomohlo k záchraně ,ale bylo to vždy ve vyrovnaných zápasech," dává ilustrační příklad toho, co dokázalo hrobské fotbalisty rozčertit.

Přestože se v Hrobě bude hrát fotbal i v příštím ročníku, Šural je pesimistou. „O budoucnosti se bavíme každou sezonu. Vím, že jak to jednou skončí, bude to nejspíš navždy. Naštěstí tu jsou pořád srdcaři, kteří tu fotbal dělají dlouhodobě a konec pochopitelně nechtějí."

Atmosféra na fotbalu v Hrobě | Video: Deník/František Bílek

Klubu by pomohla finanční podpora města, jenže to k fotbalistům nemá zrovna vřelý vztah. „S městem teď bohužel máme velmi špatný vztah. O hřiště se staráme ve volném čase sami. Udělali jsme teď celkovou rekonstrukci, pročesávání, pískování, stažení nové trávy, nové brankoviště a tak déle. Za zapůjčení techniky moc děkujeme FK Duchcov. Nám by pomohlo, kdybychom měli alespoň přípravku, to je argument města, když chceme od něj větší pomoc," přibližuje Šural.

Jenže v Hrobě není kde brát, zájem dětí je takřka nulový. Ty, které fotbal baví, už dávno dojíždí trénovat do okolních městeček a vesnic. „Ale myšlenky na její založení máme," ubezpečuje hrobský patriot.

V příští sezoně bude Hrob hrát III. okresní třídu, o návratu do okresního přeboru nepřemýšlí. „Nemyslím si, že ta III. třída bude mít o hodně horší úroveň. Budeme chtít hlavně hrát fotbal, po kterém nám lidi na tribuně zatleskají. I když se nám nedařilo, chodilo jich na nás dost. Pro ně chceme hrát."