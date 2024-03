Se svými spoluhráči má sice na vedoucí SK Dubí desetibodovou ztrátu, flintu do žita ale ještě nehází. „V minulé sezoně jsme také ztráceli nějakých devět, nebo deset bodů v půlce a zvládli jsme to. Na podzim jsme bohužel nezvládli souboje s týmy ze spodní části tabulky, to musíme zlepšit. Podle mě má eskáčko na okres dost kvalitní mužstvo, vše má ve svých rukách. Ale my budeme bojovat,: slibuje Kalabza.

Proti Unčínu jeho tým hrál zpočátku opatrný duel. „Bylo tam plno zbytečných ztrát. Měli jsme pár šancí, ale nedali jsme je. Pak jsme Unčínu darovali pokutový kop, ale náš hrající trenér Šnoba (David Šnobr - pozn. autora) ho skvěle chytil. No, a dál to byla spíš bramboračka, protože tam bylo dost zbytečných faulů a přerušení. Naštěstí jsme v závěru vstřelili dva slepené góly a vyhráli."

Pozastavuje se nad výkonem rozhodčího Pácla, který dvanáctkrát sáhl do kapsičky pro žlutou kartu. „Podle mě ten zápas celkově nezvládl. Ze začátku to nechal volnější, což se mu nevyplatilo. Poté rozdával karty za nic, jak se říká, a když byl nějaký ostřejší faul, tak naopak kartu nevytáhl. Vím, že to rozhodčí nemají lehký, ale bohužel u tohoto pána rozhodčího je to po několikáté, co takto rozhodoval," štve Kalabzu.