Dal šest gólů za poločas, ve druhém ještě přidal jednu branku jako pomyslnou třešničku na sladkém dortu. Daniel Kalabza z proboštovského béčka ve středu proti Kladrubům potvrdil, že mu je okresní přebor malý. Sedmi přesnými zásahy přispěl k výhře 8:2. „Rád bych v tabulce střelců soutěže dohnal Náhlovského z eskáčka," usmívá se urostlý kanonýr.

Daniel Kalabza | Foto: Deník/František Bílek

Před výkopem si dal se spoluhráčem Petrem Horou hroznový cukr, vtipkoval o kouzelném lektvaru a také prohodil, že dá devět gólů. Nakonec jich bylo jen sedm, i tak si Kalabza vytvořil mezi dospělými svůj osobní rekord. „Ani nevím, proč jsem to řekl. Ale v minulém utkání jsem se neprosadil, chtěl jsem to napravit."

Hned ve druhé minutě měl velkou šanci, ale neproměnil ji. A pak to tam začalo padat. Jedna, dva, tři… Co se to dnes děje? „Trenér si ve třicáté minutě dělal srandu a volal na mě, že půjdu střídat. Také protihráči říkali, abych šel vystřídat. Spoluhráči mě ale podporovali a já dával góly dál. Po dlouhé době padaly po krásných akcích. Dva jsem dal po centru, dva ze střely z vápna, další dva po parádních kombinacích. A jedna branka byla z penalty. Nejhezčí byl asi první gól, protože byl hlavou. Tou často neskóruju."

„Bez Dana by bylo béčko Proboštova poloviční. V okresní soutěži už nemá zdaleka co dělat, na tom jsme se v týmu shodli všichni. Je to výborný hráč."

Michal Frank, brankář Kladrub

Kalabza doufá, že se nevystřílel. V tabulce kanonýrů okresního přeboru má na svém kontě 34 přesných zásahů, první David Náhlovský má o pět přesných zásahů více. „Mám takový malý cíl - Davida překonat. Známe se, určitě se budeme teď popichovat, protože bude hrát Proboštov v Dubí. Já ale nevím, jestli nastoupím, ve stejný čas hraje áčko."

Daniel tvrdí, že by s béčkem Proboštova rádi ještě eskáčku zkomplikovali cestu za titulem. „Pokusíme se tam vyhrát. Věřím, že zápas bude mít úroveň, že přijde dost lidí a že se vše odehraje se vzájemným respektem. Na jaře jsme zatím vše vyhráli. Ale ten jeho náskok je velký. Osobně bych vyměnil své góly za obhajobu titulu, ale Dubí to má fakt ve svých rukách."

Výhledově by mladíček Kalabza rád zkusil vyšší soutěž, nijak ale netlačí na pilu, ostatně menší vůle se prosadit je jeho slabší stránkou. Navíc dobře ví, že by musel zlepšit kondičku, rychlost a zapracovat na pravé noze. „Nemám žádný cíl, ale za zkoušku člověk nic nedá, tak uvidíme, co se stane."