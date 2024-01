V nové sezoně jsou Kladruby znovu na chvostu, na jaře je opět bude čekat boj o záchranu. „Rozhodně jsme na tom chtěli být lépe, ztratili jsme hned první zápas doma s Kopisty, který byl zcela v naší režii. Jen se nám nedařilo dávat góly, což je bolest snad všech celků v nižších soutěžích. Se silnými soupeři jsme hráli vesměs vyrovnané partie a většinou prohráli o gól. Určitě nás ale velmi mrzí prohrané zápasy právě s Kopisty, výbuch ve Rtyni a prohra v Ohníči. Byli jsme zase ale určitě rádi za venkovní výhry v Trnovanech a v Soběchlebech, stejně jako za domácí obrat z 0:2 na 3:2 s Novosedlicemi."

Do kladrubské party se vrátil Petr Vodička, jehož Tolar zná ještě z dob původních Kladrub a FK Újezdeček. „Nejen na hřišti nám velmi pomohl. Vypadalo to, jako kdyby žádnou herní pauzu neměl. Za podzim, a nejen za ten, si zaslouží velkou pochvalu také náš brankář Michal Frank. Jeho výkony vůbec nejsou překvapivé, má dlouhodobě dobrou výkonnost," chválí milovník koček, které mu čas od času zdemolují byt.

V Kladrubech se stále fotbalu daří, pomáhá mu zápal řady srdcařů a trenérského veterány Mixy i zmiňovaná podpora obce. „Bez ní a bez lidí napojených na chod klubu by to bylo mnohem složitější. Všichni se snažíme se dělat pro náš fotbal v Kladrubech maximum. Pořádáme akce a pomáháme obci při jejich konání, pečujeme o trávník i okolí hřiště. Zde musím zmínit zvláště práci Jana a Petra Vodičkových, pana trenéra Mixy, Vojty Webera a Míly Šafaříka, kteří co se týče našeho hřiště a okolí, mají myslím největší zásluhu. Určitě na tom ale máme podíl všichni, každý přiloží ruku k dílu."

Tolar se se svými spoluhráči chce co nejlépe připravit na jaro, které pro Sokol rozhodně nebude jednoduché. „Hlavně si přeji zůstat zdravý a mužstvo co nejvíc pomoct. Vánoce a svátky byly peklo, mojí slabostí jsou totiž chlebíčky. Ale váhu náš trenér ještě nikdy nevytáhnul. Nemá to ani zapotřebí, protože nás má v oku," usmívá se kladrubská stálice, které kamrádi říkají Tolárek.

Shazování kil by pro Tolara nebylo lehké. „Kvůli práci tu přípravu nedám celou, navíc jsem člověk, kterého nejen zimní běhání vyloženě nebaví. Lépe bych to kousal, kdyby byl fotbal třeba třikrát v týdnu. Na tradiční soustředění do Sloupu v Čechách ale vyrazím, tam to odtrénuji celé," slibuje.

V tomto kalendářním roce by rád vyrazil také na zrekonstruovaný Estadio Santiago Bernabéu, svatostánek jeho milovaného Realu Madrid. „Před Vánoci jsme byli v Seville, kde jsme viděli zápas Betisu proti Realu. Prohlédli jsme si město a stadion FC Sevilla. K dokonalosti chybělo setkání se Sergio Ramosem. Těším se a výlet do Madridu. Na stadion, na oslavy titulu. Real mi dělá radost, i když mě mrzelo, že v minulé sezoně titul nezískal ani v La Lize a ani v Lize mistrů. Ale těší mě finanční politika klubu, rekonstrukce stadionu, nákup mladých posil. Jen škoda zranění klíčových hráčů," uzavírá člen fanklubu „bílého baletu".