Trnovany v šlágru nadělovaly, Novosedlice složily Pozorku

S totální dominancí ukořistila trnovanská Hvězda šlágr III. okresní třídy, v něm doslova deklasovala Baník Modlany B, do té doby druhý tým tabulky. Po výhře 8:0 na oslabený soupeřem (áčko hrálo souběžně své mistrovské utkání krajského přeboru) mají Trnovany na prvním místě už devítibodový náskok a nezadržitelně míří do okresního přeboru. S největší pravděpodobností se v něm neutkají s Novosedlicemi, které i na jaře pokračují v sérii výher. Postupu do kraje je přiblížilo vítězství 3:1 na dubskou Pozorkou.

Fotbal. Ilustrační foto | Foto: Deník/František Bílek