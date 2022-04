Baníkovci na podzim z deseti zápasů vyhráli jen čtyři, z toho jednou až na penalty. I proto se v nejnižší okresní soutěži Teplicka krčí až na deváté příčce. „S podzimem pochopitelně spokojení nejsme, čekali jsme lepší umístění. Na zápasy kluci chodili, na tréninky ale ne. To bychom rádi vylepšili,” přibližuje Peclinovský problémy svého týmu.

Na podzim se ho ujali František Hána a Patrik Rejfek, kteří zároveň ještě stále pomáhají s kopačkami na zeleném pažitu. „Mají zkušenosti z mnoha zápasů, pomůžou. Tréninkové jednotky jsou též pestré, tak to baví jak hráče, tak samozřejmě trenéry samotné. Mají svoji vizi, kterou chtějí přenést i na celý tým. Cílem je přivést do klubu mladší hráče. Už v létě se nám to povedlo, teď v tom pokračujeme.”

O víkendu odstartuje III. okresní třída. Po podzimu ji vedou o tři body před modlanským béčkem Trnovany, poslední je rezerva Duchcova. Kdo se s kým utká v úvodním jarním kole? Zabrušany – Havraň (sobota 15), Polerady – Kostomlaty, Duchcov B – Háj Suché – Modlany B (vše sobota 17), Ohníč B – Trnovany (neděle 11).

I přes zimu tak Zabrušanští prošli omlazovací kůrou. Odešli Ludvík Pokorný a Pavel Fedoriško. Z končící Lahoště Baník získali několik posil. „Jsou to Michal Šmrha, David Slaný a také Martin Marek, který byl naposledy veden v Duchcově. Budou to dobré posily. Během přípravy je zapracováváme do týmu.”

I Baníku se lépe dýchá, když už nemusí řešit opatření ohledně koronaviru. Vedení klubu, hráči i fanoušci se těší, že se soutěž konečně odehraje. „Je to také ulehčení pro nás z vedení. Odpadla agenda ohledně covidových opatření. Těšíme se na sezonu, snad to tak už zůstane.”

Kdo by měl na jaře patřit k oporám? „Václav Toman, Patrik Rejfek, Michal Budský, Michal Žitný a Jakub Žaba,” jmenuje Peclinovský.

Baník Zabrušany funguje díky podpoře obce, jiné sponzory nemá. Nedávno se vedení povedlo zrekonstruovat kabiny a klubovnu. Negativa Peclinovský najde. „Nemáme mládež. O přípravku přímo v Zabrušanech rodiče nemají zájem, děti tak vozí do okolních měst a obcí.”

Jaro odstartují Zabrušany 2. dubna, kdy doma přivítají Havraň. V tréninkovém procesu jsou od poloviny února.