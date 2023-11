Jaký zápas s Unčínem, který jste vyhráli 5:3, vlastně byl? Sokol byl kvalitním soupeřem. Bude patřit k těm, kteří se budou tlačit společně s námi a SK Dubí na špici tabulky. Nám pomohlo, že se jim při vyrovnávacím gólu na 1:1 při střele zranil Miroslav Pokorný. Myslím, že to ovlivnilo celý zápas. Od té doby už Unčín nebyl tak aktivní, nám to hrálo do karet. Dali jsem ke konci poločasu na 2:1 a hned zkraje druhé půle rychle během pěti minut dva góly a bylo po zápase.

Vy jste se trefil dvakrát. Moc často góly nedáváte, takže radost musela být obrovská.

Ano určitě mám z gólů velkou radost. Musel bych hodně zavzpomínat, kdy jsem dal dva góly v zápase. Možná to bylo i poprvé takhle v nějakém soutěžním.. Hlavní je, že góly pomohly k výhře.

Ústí má průšvih. Jeho kapitán se jako divák pustil do rvačky, bránil prý rodinu

Jaké byly? A jak jste je slavil?

Byly to hezké góly. Jeden se mi povedl krásně trefit křížem na zádní tyč asi z 25 metrů. Hezky tam míč zapadnul. Druhý byl trošku se štěstím, jednalo se o tečovaný balon ve zdi, byla to standardka za vápnem. Góly jsem nějak zvlášť neslavil. Zvednul jsem ruce a spoluhráči mi přišli pogratulovat.

Jakou má zatím béčko Baníku sezonu?

Zatím máme hezké výsledky, jsem za to rád. Každý zápas se scházíme jinak a je vidět, že má hodně lidí kvalitu; můžeme mít za sebe rovnocenné náhrady. Kluci ukazují, že chtějí hrát za Modlany.

Jako nováček jste druzí. Čekal jste to?

Popravdě jsem čekal, že ta soutěž bude mít větší kvalitu a že zápasy budou více vyrovnané.

FOTO: Rozhodčí Rak v Dubí během odpoledne vytáhl červenou kartu čtyřikrát

Nebudete chtít postoupit do B třídy? Možná by pro rozvoj mladých byla ještě lepší soutěží než okresní přebor.

Nevím jak vedení, kluci v kabině a trenér, ale já bych se postupu nebránil.. (smích) Určitě si půjdeme za tím, že budeme chtít být na špici tabulky. A třeba se nám povede zopakovat první místo z minulé sezóny. My to hlavně máme pro ty mladý kluky, aby se vyhráli a byli potom budoucnost Baníku, aby mohli hrát krajský přebor a nahradit starší kluky v áčku. Co si budeme povídat, v áčku máme spousty kluků, kteří se blíží k fotbalovému důchodu a v krajském přeboru už nebudou dlouho pokračovat.. Proto je takhle práce s mladými důležitá. A čím víš budou hrát, tím pro ně lepší.

Michal Doležal si hodně pochvaloval složení béčka. Říkal, že Rosocha a Helísek mužstvo hodně zvedli. Jak se na to díváte vy?

Kuba Rosocha, Helda, to jsou kluci, kteří umí dostat všechno do pohody. Prostě základní stavební kameny. Jsou kvalitní hráči, mají fotbalovost a hlavně umí pomoc i v kabině mladým, aby se zlepšovali. Jsem tam namixovaní mladí, staří, ale nejsme rozdělení, jsme jedna parta.

A co vy? Hrajete spíš za béčko, nebo za áčko?

Já jsem pořád v kádru áčka a považuju se za jeho člena. Určitě bych rád nastupoval za áčko. Jsou dny, kdy jdu ráno za áčko a odpoledne za béčko, nebo obráceně. Jsem rád, že si můžu v béčku zahrát a mít nějakou minutáž, proto že jsem si před dvěma lety před zápasem při rozcvičce urval křížový vaz v koleni a byl jsem dva roky mimo. Nabral jsem kila navíc, krajský přebor je hodně rychlý, tak jít za béčko je pro mě přínosné. Bude mi třicet, nejsem už žádný mladík. Ale za áčko hrát chci, jen uvidíme, co zdraví dovolí.

FOTO: Byli jste na fotbale v Teplicích? Najděte se na fotkách!

Ještě trénujete modlanské dorostence?

Musím se přiznat, že už se tomu teď moc nevěnuji. Dělal jsem to s Pavlem Verbířem mladším, který mě oslovil, jestli mu s tím nechci pomáhat. Trénovali jsme spolu starší dorost a musím říct, že mě to naplňovalo. Vyhráli jsme soutěž, kterou jsme hráli, měli jsme fajn sezonu. Pak se hodně kluků s dorostem loučilo, Pavel se posunul do béčka a tím jsem já skončil. Jsme dlouholetí kamarádi nejen na fotbale ale i mimo hřiště. Známe se od narození, kdy jsme běhali jako malí po hřišti, když naši tátové hráli ligu. Jsme tedy spolu spjatí. Kdybychom u dorostu zůstali, tak bych dál v pomáhání Pavlovi pomáhal.

Vy jste v roce 2009 byl v žákovském týmu FK Teplice, který vyhrál celostátní soutěž. Jak na to vzpomínáte? Tenkrát jste v Prachaticích porazili Olomouc a slavili.

To jsou nezapomenutelné zážitky, vzpomínání je moc příjemné. Měl jsem u toho celou rodinu a vlastně jsem napodobil taťku, který to v roce 1984 za dob Československa také vyhrál. Už jenom to, že jsme úspěch udělali, po několika letech svědčí o skvělé partě a týmu. Měl jsem kolem sebe super kluky. Jak na hřišti tak mimo jsme byli super parta a myslím, že takový úspěch se tu zase dlouho neudělá.

KOMENTÁŘ: V setrvání Šilhavého ve funkci kouče reprezentace má prsty i Pelta

Díru do světa z té party udělal jen Michael Lüftner, který hrál ligu za Teplice, Slavie, nakoukl do reprezentace a hrál i v zahraniční. Proč to podle vás nevyšlo i ostatním?

Měli jsme to hrozně těžké. V té době tu v Teplicích byli vynikající fotbalisti jako Ljevaković, Majmutović, Fenin, Mareš a další. Bylo těžké se prosadit. Hodně kluků bylo v druhé lize na hostování nebo v béčku, ale bohužel se nepodařilo nikomu prosadit se výš. Když bych zpětně vzal náš A dorost posunul ho do dnešní doby, tak si troufnu říct, že tak šest kluků by dostalo šanci hrát ligu za Teplice.

I vy jste měl určitě sen hrát ligu. Proč nevyšel?

Ten sen má asi každý fotbalista. Já ho měl také. Už jen proto, že ligu hrál můj taťka. K jeho splnění je potřeba i trošku štěstíčko, to mě bohužel nepřálo. Už v mladším dorostu, když mi bylo 16, jsem začínal mít problémy s koleny. Tenhle handicap hrál velkou roli, že jsem se do velkého fotbalu nepodíval. Byla jedna operace, druhá operace a už bylo jasné, že fotbal mě asi živit nebude.

A jak se na svou kariéru díváte?

Já svojí fotbalovou kariéru hodnotím pozitivně. Mám spoustu zážitků, vítězství, porážek. Díky fotbalu jsem se podíval do zahraničí, po republice, je to můj život. Fotbal v Teplicích mi dal i takovou štábní kulturu v životě. Naučili mě nejen fotbal, ale i jak se chovat mimo něj. Získal jsem díky tomu hodně kamarádů, známých a jsem rád, že mě k němu rodičem přivedli.