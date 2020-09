Svému týmu pomohl důležitými zásahy k výhře 10:4 nad celkem FK Havraň. Svůj gólový příspěvek si nechal na dobu, kdy ho bylo potřeba, navíc sázel branky pěkně za sebou.

„Ten zápas se nevyvíjel dobře, po půli jsme prohrávali 2:3. Pak jsme to obrátili, ale soupeř znovu vyrovnal,“ začíná líčit Urban. Jeho chvíle přišly mezi 69. – 84. minutou.

„O přestávce jsme si říkali, že to vytáhneme, že začneme presovat, dařilo se. Srovnali jsme a pak už jsem jel já. První gól byl ze šestnáctky po střele k tyči, pak jsem utekl obránci a taky k tyči zhruba z prostoru penalty, při třetí brance jsme šli dva na jednoho, to jsem to dával do prázdný, a pak tam byla penalta. Na ty si věřím, navíc jsem na ně určený, protože Venca Toman ji nedal dvakrát za sebou.“

Podobný gólový počin není u Urbana něčím neobvyklým. „Jednou jsem dal v Bořislavi šest gólů, vyhráli jsme 6:0. Vždycky něco dám, když jsem vepředu, ale poslední dva tři roky jsem hrál stopera, to jsem moc branek nedával. Teď jsem ale zpátky v útoku, mám tam z Proboštova Korála, jde nám to.“

V nové sezoně chce hrát Baník nahoře, ze III. okresní třídy se chce vydrápat do okresního přeboru. „Teď máme dobrý mančaft, nejlepší za posledních pět let, co tam jsem. Máme osm nových frajerů, jsou to i kluci z futsalu. Určitě chceme postoupit, ta třetí třída se hraje na hrozných plochách. Třeba v prvním kole jsme hráli v Poleradech, tam ani nebyla tráva. Naše je dobrá, jen je to trošku křivé, ale v pohodě, je tam nové čerpadlo, zazelenala se,“ je Urban se stavem zabrušanského pažitu spokojený.



V sobotu hraje Baník v Kostomlatech (15), čeká těžkou partii. „Bude to těžký, mají dobrý tým. A já musím jít zase hrát stopera, nějací kluci budou v práci, nějací marodí,“ vysvětluje Urban.