Polkoráb hrál v Chotějovicích, pak v Proboštově, trénoval postupně áčko i béčko Proboštova, Háj, Kostomlaty a Zabrušany. Do Baníku se vrátil v létě 2019. „Byl to skvělý chlap, takových už moc nebude. Nikdy nechyběl, radoval se ze života. I v pokročilém věku s námi plně trénoval a na tréninku hrál," je Kordík smutný z odchodu milovaného trenéra.

„Byl jsem jeho kůň, měl mě strašně rád. Jednou jsem přijel pozdě na zápas do Háje. Míra mě nechal sedět, aby mě potrestal. Zápas se moc nevyvíjel, tak mě na hřiště po patnácti minutách stejně dal. Vyhráli jsme, Míša Voráček dal rozhodující gól nádherně hlavou. Míra mě trénoval už v Proboštově. Byl jsem rád, že jsme se v Zabrušanech znovu potkali. Sázel na mě, i když moje výkony nebyly úplně v pořádku. Mám pořád uloženou zprávu, ve které mi psal, jak mi to sype a že jsem jediný, kdo to může zachránit. To mě hřeje u srdce," přidává své vzpomínky na Miroslava Polkorába kanonýr Zabrušan Martin Urban.



Baník Zabrušany je účastníkem III. okresní třídy Teplicka. Na podzim byl po osmi odehraných zápasech pátý.