Jaké to je hrát v jednom dresu s takovými plejery jako jsou Řepka, Jiránek nebo Bednář?

Je to výborné. Je to hlavně poučné, ať už pro mě nebo pro ostatní kluky, kteří prostě třeba ten vyšší fotbal nehráli. Já si to užívám, stejně jako my všichni u nás v Červených Janovicích. A doufáme, že to bude trvat co nejdéle a třeba se dočkáme ještě nějakého hvězdného hráče v budoucnu.

Hrdina, který se podobá Luňákovi. Co víc, k ruce má opravdového Řepku

Popište gól, na který nikdy nezapomenete…

Tak to je asi ligový gól. Ligový gól proti Jablonci, to si člověk asi bude pamatovat vždycky.

Jakého soupeře máte rád a kde naopak hrajete nerad?

No tak když to vezmu třeba tady z této soutěže, tak mi sedí Vlkaneč, protože té jsem dal možná dvacet gólů za dva zápasy. Nebo sedmnáct.A takové blbé je Bílé Podolí, tam se hraje blbě, ti kluci jsou nepříjemní, takže asi Bílé Podolí. To je nepříjemné.

Dokázal byste dát gól z půlky jako Schick?

Pár už jsem jich dal za kariéru. Dokonce jeden v Kutné Hoře, kdy jsme hráli přípravu na umělé trávě před třemi, čtyřmi lety, takže už jsem asi dva nebo tři takové dal. Ale samozřejmě on to provedl úplně exkluzivně.

Koho máte radši: Messiho, nebo Ronalda a proč?

Ronalda. Protože mám rád takové vyšší hráče, kteří mi jsou podobní. Ronaldo je mi takový sympatičtější.

Zdroj: Deník