„Moc jsme si to všichni užili,“ říká dvaatřicetiletý fotbalista.

Bývalý hráč Blatnice, Podolí či Sušic přítelkyni, jejíž bratr hraje za Buchlovice, požádal o ruku v prosinci roku 2020. Svatbu společně plánovali třičtvrtě roku dopředu. Situace ohledně pandemie koronaviru jim přípravy trošku zkomplikovaly, ale nijak zvlášť nenarušily.

„Kanárské ostrovy jsem si oblíbil, jezdím tam pravidelně. Mám tam známé, takže jsem věděl, jaká je tam situace, nařízení. Po telefonu jsme to konzultovali, radili se. Byť předtím měli všechno zavřené, na podzim vše fungovalo normálně. Obchody i restaurace byly otevřené,“ hlásí.

Obřad se konal na terasa jednoho z hotelů hned u pláže, na večeři se novomanželé s hosty přesunuli do přízemí, kde byla restaurace, mejdan pokračoval na diskotéce ve druhém patře. „Nikdy na to nezapomene. Bylo to moc fajn,“ říká šťastný ženich.

Sánchez si Kanárské ostrovy oblíbil už před patnácti lety, od té doby se tam pravidelně vrací. „Jezdíme tam dvakrát za rok. Věděl jsem, že když se budu jednou ženit, jedině tam,“ uvedl.

Přitom hráč Slovácka C má část rodiny na Kubě, odkud pochází jeho tatínek. S maminkou, která je Češka, se seznámili v Českém Krumlově, nyní žijí v Uherském Hradišti.

Novomanželé Sánchezovi na svatbu kromě rodiny pozvali i kamarády, spoluhráče. Početná delegace z Moravy čítala kolem třiceti jmen, pět z toho bylo fotbalistů ze Slovácka C a Buchlovic, odkud pochází manželka.

Odložený zápas

I když se část hostů vrátila po týdnu zpět do Česka, zbytek svatebčanů si pobyt ve Španělsku užil celých čtrnáct dnů.

Slovácko C kvůli svatbě důležitého hráče dokonce odložilo utkání v Kněžpoli. Další domácí duel s Bílovicemi ale ženich s kamarády stihli, dokonce se na výhře 4:0 podíleli po jedné brance.

„Bylo to hlášené dopředu, takže trenér Pochylý ani nikdo jiný s tím žádný problém neměl. Navíc já teď v klubu pomáhám, vedu tréninky,“ připomíná.

Zatímco hlavní kouč Pochylý má na starosti především vedení mužstva při zápase a organizační věci, Sánchez dohlíží na přípravu mužstva, vede tréninky.

Vyšší soutěž, kterou si vyzkoušel i ve Španělsku, kde předtím žil rok a půl, jej ale neláká. „Bydlím v Sadech, hřiště mám hned za barákem, nikam jinam už se mi nechce,“ tvrdí.

Přitom v kariéře prošel hned několika kluby. Působil v Podolí, Sušicích, Blatnici či Lovčicích, nyní je spokojený v céčku Slovácka, které se v tabulce okresního přeboru Uherskohradišťska po podzimu drží na slušném čtvrtém místě.

„Čekal jsem to ale ještě lepší,“ přiznává dvaatřicetiletý forvard.

„Bohužel konec nám příliš nevyšel. Sezonu jsme začali ve dvaceti lidech a půlrok končili v jedenácti. Nikdy jsem tolik marodů nezažil. Je až neuvěřitelné, co všechno nás potkalo. Ale už je to známi, pomalu se chystáme na jaro. Trénujeme dvakrát týdně, scházíme se vždy ve středu a v pátek,“ dodává.

