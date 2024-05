Měl parádní podzim 2022, v lize vyčníval, dával gól za gólem. Tepličtí si tehdy za Senegalce Abdallaha Gninga cenily na několik desítek milionů korun, před sedm nul dávaly dokonce pětku. Jenže pak šly jeho výkony dolů, často se potýkal s různými zraněními. Nyní leží v nemocnici a jeho stav není vůbec dobrý.

Stínadla | Video: Deník/František Bílek

Co je s Gnignem? Praskl mu žaludeční vřed! „Je to nepříjemné. Provází ho to celou sezonu. Půjdeme ho v úterý všichni navštívit a věřím, že dnešní vítězství pro něj bude pozitivní podporou,“ prozradil po nedělní výhře Teplic v Liberci kouč Zdenko Frťala. Skláři bojují o pohárovou Evropu, budou se však muset obejít bez své komety z podzimu 2022.

Gnigna tehdy vedení FK Teplice neprodalo, později si možná drbalo hlavu. Jasná nabídka prý ale nepřišla. „Jen se na něj vyptávali. Sám za sebe jsem rád, protože je to kvalitní hráč; budeme ho na jaře potřebovat. Možná, že jsou kluby opatrnější, protože zatím zářil jen půlrok; potřebuje podávat kvalitní výkony déle. Kolikrát někdo přestoupil za 20 miliónů a za půl roku se ho ten klub zbavoval. I proto podle mě kluby vyčkávají," říkal tehdy ředitel FK Teplice Rudolf Řepka.

Abdallah Gning v nemocnici, kde ho navštívil spoluhráč YasserZdroj: se svolením FK Teplice

Skláři měli vysoké finanční nároky, snili i o částce 50 miliónů. Tato částka ale padla spíše v nadsázce. „Nebráníme se ani 50 miliónům,“ usmíval se klubový sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. „To bychom si všichni gratulovali. Ale za cenu, za kterou jsme prodali před lety Džeka a Fenina, Gnigna asi neprodáme, ty částky šly od té doby dolů. Navíc většinou zahraniční kluby skupují mladší hráče. Aby skoro 25letý fotbalista šel ven, to už musí být špičková kvalita,“ mínil Vachoušek.

V sezoně 2022/2023 dal Gning, který na Stínadla přišel z Vlašimi, za skláře devět gólů, v tomto ročníku se netrefil ani jednou. Jenže oproti 32 zápasům ze své první sezony nastoupil jen do 15 utkání, až příliš často totiž zůstával mimo hru vinou zdravotním problémům.

„Je to kluk, který občas zůstane ležet, a než se od něj něco dozvíte… Komunikace je s ním hodně těžká. Snažíme se, aby se aspoň částečně učil anglicky, protože všechno je zprostředkované přes francouzštinu. Jeho zdravotní stav je pro nás někdy nečitelný, ale doufám, že zranění nebude vážné,“ konstatoval na adresu svého svěřence teplický trenér Zdenko Frťala v srpnu 2023 po utkání v Olomouci. Gnign ho nedohrál, poté laboroval s bolavou nohou.

V březnu tohoto roku se zranil v duelu s Karvinou, odehrál jen 16 minut. „Pro Abua je s největší pravděpodobností jarní část pasé. Předpoklad, že by se dal dohromady, je minimální," smutnil Frťala. „Měli jsme s Abuem pohovor. Chceme, ať určitou část léčení absolvuje v domácím prostředí, protože rodina je vždy nejdůležitější. Čas hrozně letí. Věřím, že se dá dohromady a bude připravený pro další sezonu," dodal.

Jenže šlachovitý Afričan hrál už v dubnu ligu znovu! Radost ze zázračného uzdravení je nyní pryč, tentokrát pro Gninga sezona opravdu skončila.