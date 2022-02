Potenciál být úspěšní Ostravané rozhodně mají. Podzim měli velmi slušný a i jaro začali dobře, v Mladé Boleslavi vyhráli před týdnem 3:2. Pozor, bylo to už počtvrté v řadě, kdy dali minimálně tři branky! I to svědčí o jejich ohromné síle v útoku. Velkými zbraněmi Baníku jsou standardní situace, daří se mu vstupy do poločasů. Navíc se zdá, že se chytly zimní posily, ve městě automobilů Slezané měli ve hře čtyři. Slabinou sobotního soupeře Teplic by mohla být defenziva, v sezoně udrželi čisté konto pouze třikrát, inkasovali už 27 gólů.

Teplice dostaly na podzim o deset branek více, v zimě se proto snažily posílit defenzivu. Proti Bohemians (1:0) se v prvním jarním kole představily se stoperskou trojicí Vondrášek - Tijani - Kučera. A nebylo to špatné; v lídra se vyprofiloval už během zimní přípravy Tijani, hlavně ve vzduchu a v osobních soubojích kraluje. Horší je to s jeho rychlostí a obratností, avšak pro „skláře” se zdá být výbornou posilou, která může pomoct v boji o udržení ligové příslušnosti. Nalevo má potenciál být dobrou posilou Černohorec Boljević, i když proti Bohemians bylo znát, že jeho adaptace na českou ligu ještě nějaký pátek potrvá.

Jarošík: Tijani by mě asi zabil, kdyby měl dva dny po sobě jídlo bez masa

Tepličtí příznivci si pochvalují zlepšení, defenzivu „žlutomodrých” ale skutečně prověří až sobotní utkání. Nutno zmínit, že už proti „klokanům” měla hodně štěstí. Baník, to je jiné kafe. Gólové příležitosti si vytváří jako na běžícím páse, především pak má hráče, kteří jsou schopni je zužitkovat. Almási, Klíma, Kuzmanović, to jsou tři hlavní hybatelé skóre. Almási skóroval osmkrát, Klíma sedmkrát a Kuzmanović šestkrát. Posledně jmenovaný však bude v sobotu partě kouče Smetany kvůli karetnímu trestu chybět. Na každý pád je ale pro Baník vítězství povinností, nic jiného se od něj nečeká.

Hosté ze severu? Mnohem důležitější než duel ve Vítkovicích pro ně bude další týden souboj s poslední Karvinou. Do slezské metropole ale nejedou rozhodně s poraženeckou náladou, vítězstvím nad Bohemians si totiž notně posílili sebevědomí. Dá se říct, že Teplice nemají v Ostravě co ztratit, proti vysokému favoritovi můžou pouze získat. K dispozici už budou mít forvarda Sejka, kterého si půjčili těsně před startem ligového jara ze Sparty. S největší pravděpodobností ho trenér Jarošík pošle bez bázně a hany do hry. Bude zajímavé sledovat, jak se poctivý rváček předvede na prvoligové scéně.

Ještě pohled na historii vzájemných zápasů - Tepličtí umí v Ostravě překvapit. Naposledy ve Vítkovicích vyhráli v červenci 2019 (1:0), kdy se trefil Žitný. Za posledních 10 let se statistika kloní spíše k remízovým zápasům; „Skláři” s bodem odjeli z Ostravy čtyřikrát, dvakrát vyhráli a dvakrát prohráli.