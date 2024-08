Už je to 11 let, když Teplice vyhrály v pražském Edenu nad tamní Slavií neuvěřitelným výsledkem 7:0. Potupný debakl sešívaní sklářům málem vrátili před dvěma roky, kdy zvítězili 6:0. Na toto utkání ale historie zapomněla, daleko více rezonuje historický výprask ze srpna 2013. V úterý si na něj vzpomněli i účinkující v populárním pořadu Tiki Taka na O2, když měli tipovat výsledek zápasu 5. kola Chance ligy Slavia - Teplice.

Nejdříve si připomeňme osudový duel, který se hrál v Praze 18. srpna 2013. Tepličtí tehdy Slavii nevídaně potupili, takovou porážku na svém hřišti do té doby nikdy neinkasovala. „Je to obrovská ostuda, hrůza, děs. Nedovedu si vysvětlit, proč k tomu došlo. Musíme si to vyříkat, není normální dostat sedm gólů," bědoval tehdejší kouč slávistů Michal Petrouš.

O půli domácí prohrávali 0:2, trefili se Táborský a Jablonský. Necelých dvacet minut po obrátce dal třetí branku Mahmutović, poté uviděl červenou kartu Kisel. Mužstvo kouče Zdeňka Ščasného bylo na konci a slaboučké Slavii nasypalo další čtyři góly (Matula, Mahmutović 2 a Ljevaković). „Pro Slavii to bylo až kruté. Druhá půle byla v naší režii, spadlo nám tam úplně všechno," hodnotil zápas, který vešel do dějin obou klubů.

Vedení Slavie Praha poté udělilo fotbalistům A-mužstva a realizačnímu týmu včetně sportovního vedení pokutu jeden milion korun, navíc pohrozilo dalšími pokutami.

Pražané nakonec skončili v sezoně 2013/2014 až na čtrnácté příčce, Teplice byly páté. Od pro ně snového srpna 2013 v Edenu nikdy nevyhrály, posledních šest duelů dokonce prohrály s ostudným skóre 2:26.

Když měl v pořadu Tika Taka Antonín Panenka, jehož proslavil slavný Vršovický dloubák, tipnout, jak nedělní vzájemný souboj Slavie s Teplicemi skončí, dlouze se zamyslel. „Slavia je v dobrém rozpoložení. Střílí góly, hraje dobrý fotbal," říkal dnes 75letý Panenka. Do řeči mu vstoupil moderátor Petr Svěcený. „Já pamatuji 0:7," zahlásil. „Tak abychom to vyrovnali, tak dám 7:0," vypálil pohotově někdejší hračička pražských Bohemians.

Svou predikcí ale naštval nejednoho teplického fanouška, který pořad Tika Taka sledoval. „To Tondovi neodpustím. Doufám, že je horším tipérem, než byl exekutorem penalt," prohlásil dlouholetý příznivec sklářů Jan Hečko.