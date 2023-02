Jisté je, že mimo hru budou dlouhodobě zranění Fila, Shejbal a Jukl, k nimž se přidal i obránce Vondrášek, jenž odstoupil zkraje minulého zápasu ve vršovickém Ďolíčku, který Tepličtí prohráli 0:2. Hrát nebude ani forvard Gning, v Praze dostal čtvrtou žlutou kartu. „Je to velká škoda, protože je to náš důležitý hráč. Ale je lepší, že ho to potkalo teď, než že by nám chyběl na konci soutěže," byl Jarošík při glosování absence druhého nejlepšího kanonýra Teplic pragmatický.

Na Baník, který venku osm zápasů v řadě nevyhrál, si družina mladého kouče věří. „Ostrava by nám měla vyhovovat, je to fotbalový tým, fotbalovější než Bohemka. My se musíme zlepšit, nemusíme se pak dívat na to, s kým hrajeme," kladl Jiří Jarošík důraz na výkonostní progres.

Ostravané na úvod jara remizovali 1:1 ve Zlíně. Co si před sobotním utkáním myslí jejich trenér Pavel Hapal? „Bude to úplně jiný soupeř a zápas než ve Zlíně. Teplice hrají v jiném rozestavení, mají ve svých řadách zkušené a kvalitní hráče, bude to velice těžký zápas."

V čem skláři můžou hrozit? Hapal byl konkrétní. „Jsou nebezpečné směrem dopředu, i když jim teď bude chybět asi jejich nejnebezpečnější hráč v ofenzívě Gning. Ale zase se budou chtít ukázat jiní hráči a upozornit na sebe trenéra. Tím to možná bude nevyzpytatelné. Ale věřím, že jsme na to nachystaní a konečně urveme všechny tři body venku," přeje si kouč hostů plný bodový zisk.