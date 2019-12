V neděli se na Stínadlech od 14.30 hodin utkají celky, které v posledních čtyřech ligových duelech nastřádali pouhé tři, respektive čtyři body. Po reprezentační přestávce chtějí domácí Teplice i hosté z Ostravy naplno zabrat.

Baník - Teplice 3:1 | Foto: Deník/František Bílek

„Když jsme dokázali vyhrát v Ostravě, nevidím důvod, proč bychom to neměli dokázat i doma,“ říká před druhým vzájemným duelem sezony teplický ofenzivní záložník Patrik Žitný. Právě on v červenci zápas, který skončil 1:0, rozhodl. .„Dali jsme brzy gól. Baník byl pak lepší, ale uhráli jsme to jako tým. Tak by to mělo být i v neděli, musíme hrát jako tým!“ burcuje fotbalista, který si reprezentační přestávku zpestřil dvěma kvalifikačnímu duely „jednadvacítky.“

K pro Teplice úspěšnému zápasu s Baníkem se vrací i Pavel Drsek, asistent hlavního trenéra Stanislava Hejkala. „Tehdy jsme před zápasem byli v nekomfortní situaci, ale zvládli jsme to, i když jsme nehráli nádherný fotbal. Hlavně bojovnost byla vidět, že to všichni chtěli urvat za každou cenu. I teď to bude o srdíčku. Musíme to zvládnout, je to důležitý zápas.“