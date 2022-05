Dlouhou dobu to vypadalo, že sklářům výsledky z ostatních stadionů vůbec nenahrávají; Jablonec vedl nad Bohemians a Pardubice nad Zlínem, Severočechům v tu chvíli nestačila ani výhra. "Sledovali jsme i výsledky z ostatních zápasů. I když to nemám rád, museli jsme. Když jsme dali gól na 2:1, dostali jsme zprávu, že se alespoň jeden zápas vyvíjí, jak jsme chtěli. Je to proto škoda, jak to dopadlo," štvalo kouče Teplic.

Ani remíza v duelu Pardubic se Zlínem, kterou měl na mysli, ale nic neřešila, Východočeši by totiž i v případě teplického vítězství v Karviné měli před sobotním duelem na skláře náskok tří bodů a především nezvratnou lepší bilanci právě ze vzájemných střetnutí.

Skutečným požehnáním tak pro Jarošíkovu družinu bylo až srovnání stavu vršovických klokanů na jablonecké Střelnici, v tom případě by jejich sobotní výhra nad Pardubicemi znamenala pro Jablonec povinnost vyhrát ve Zlíně. Laciný gól karvinského Buchty ale Teplice připravil o všechny naděje na sobotní konec sezony. „Jeden ze soupeřů centruje a druhý je sám na malém vápně u přední tyčky, taková nedůslednost se nemůže stát,“ bědoval Jarošík nad nedůsledností defenzivy sklářů.

Kritický byl k sobě jeden z nejlepších teplických hráčů Alois Hyčka. „Na konci jsme selhali. Nechal jsem protihráče odcentrovat, na přední tyči pak nás předskočil Buchta. Konečně jsme vedli po dlouhé době, ale stejně jsme nevyhráli. Proto si sezonu prodloužíme o baráž.”

Teplice přitom měly skvělý úvod do jarní části, třikrát v řadě vyhrály. Poté jejich výsledky byly jak na houpačce, do nadstavby ale šly z dvanácté pozice. „Jenže v ní jsme jen dvakrát remizovali. To je málo,” poznamenal Hyčka. „Na jaře jsme začali šlapat, vyhrávat, věřit si, ale pět důležitých hráčů se nám zranilo, onemocnělo a rázem jsme nebyli konkurenceschopní, nedokázali jsme je nahradit. V nadstavbě máme dva body ze čtyř zápasů, takže se nemáme o čem bavit,“ utnul debaty o dobrém startu do jara Jarošík.

V sobotu hrají skláři od 18 hodin doma s Pardubicemi. Pokud by se jim povedlo vyhrát a Bohemians by zároveň neporazili Karvinou, vybojují Teplice alespoň čtrnácté místo, které jim přihraje do baráže hůře postavený druholigový celek, navíc jim dá výhodu v podobě prvního duelu na hřišti soupeře. A pokud by rezerva Sparty skončila druhá nebo třetí, vyhnuly by se baráži úplně. „Těžko říct, jak sobotu pojmout. Máme dost času si to promyslet. Bude záležet, jaký bude zdravotní stav týmu a koho máme k dispozici. Uvidíme, jak to bude s Pardubicemi a pak budeme vyhlížet dalšího soupeře," řekl Jarošík k vyhlídkám Teplic před posledním zápasem nadstavbové části.

MFK Karviná - FK Teplice 2:2 (1:1). Branky: 41. Sinjavskij, 90. Buchta - 17. Hyčka, 70. Ledecký. Rozhodčí: Proske - Paták, Kotík - Ondráš (video). Bez karet. Diváci: 1050. Karviná: Neuman - Dramé, Buchta, Kobouri - Sinjavskij, Zorvan (81. Qose), Ndiaye (82. Túlio), Chvěja (73. Jursa), Šehič (73. Vlachovský) - Papadopulos, Holík (46. Svoboda). Teplice: Grigar - Chaloupek, Tijani, Shejbal - Hyčka, Mareček, Trubač, Fortelný (68. Žitný), Boljevič (68. Kodad) - Sejk (68. Mareš), Žák (41. Ledecký).