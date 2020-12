Jaké máte z trenérské změny pocity?

Zatím je to takové seznamování. Celý realizační tým nám vtlouká do hlavy, co by po nás chtěl, jak by to mělo vypadat. Oproti minulému trenérovi nastaly nějaké změny, například v přístupu k tréninku. Uvidíme, jestli to přinese kýžené ovoce. Zatím to má hlavu a patu, náboj, děláme i nové věci. Věřím, že to bude pro dobro Teplic.

Radim Kučera vypadá hodně dominantní, přísný. Je to jen zdání, nebo jakou máte zkušenost za těch pár dní?

Je to tak. Kamarádi, kteří ligu sledují, mi po prvním tréninku volali a ptali se, jaký pan Kučera je. Reagoval jsem na to stejně, řekl jsem jim, že je přísný od pohledu.

Prý má metodu cukr a bič. Takže cukr si budete muset zasloužit.

Přísnost potřebujeme. Věřím, že se časem poznáme a nějaký ten cukr od něj dostaneme za odměnu. (úsměv) Věřím, že to bude klapat, že to přinese kýžené ovoce.

Jak budete vzpomínat na Stanislava Hejkala?

On má zásluhu na takovém tom přerodu Teplic. Dal hodně šanci mladým klukům i mně. Za to bych mu chtěl moc poděkovat. A také panu Kolínkovi, který mi dal šanci v béčku. Pod panem Hejkalem jsme měli na konci minulé sezony fantastickou jízdu. Pod ním jsem si ligu užil. Samozřejmě, že máme teď za sebou špatný start do nového ročníku, takže tyhle vzpomínky dobré nebudou. Ale celkově na pana Hejkala nemůžu říct nic špatného. Doufám, že se někde potkáme. Ať se mu daří! Teď ale začíná pro mě pod novým trenérem nová etapa.

Pod trenérem Hejkalem jste nastupoval poměrně pravidelně. Nebojíte se, že o místo teď přijdete?

To se děje všude. Musíme všichni víc máknout. Všichni máme podobnou startovací pozici, všichni se můžeme o místo poprat.



Jsou tedy teď tréninky dravější? Je znát konkurenční boj?

Neřekl bych, že dravější, že bychom se nějak pokopali. Souvisí to s tím příchodem nového trenéra. Hrát budou ti, kteří budou nejvíc makat, kteří tomu budou nejvíc obětovat.



Vy se můžete pochlubit univerzálností, hrál jste snad už na všech pozicích v sestavě.

Už to tak bude, jsem takový univerzální hráč. Přišel jsem jako ofenzivní hráč, pak jsem hrál krajní záložníky, krajní halfbeky, také obránce a teď se Spartou stopera, když se Marec (Lukáš Mareček) zranil.



Jak jste se na stoperovi cítil?

Nevadí mi to, ale není to úplně moje doména.



Když se zranil Lukáš, tak už jste věděl, co vás čeká?

První myšlenka, která mě napadla, bylo to, že přijde Vondy (Tomáš Vondrášek). Ale o půli jsme si řekli, že na to ještě není fyzicky připravený po zranění. To už se mi pak jevilo jako pravděpodobné, že půjdu na stopera, byl to asi nejlogičtější posun. Postavil jsem se tam a snažil se stopera nějakým způsobem odehrát.



Nebylo to vůbec špatné, ale Lukáš Juliš ten pro Spartu kýžený gól dal.

Bohužel, zůstal mi za zády. Byla tam výborná přihrávka od Bořka Dočkala, bohužel jsem na ni nikdo nezareagoval. Stálo nás to body.

Byla to moc pěkná akce od Sparty. Věděl jste, že máte Juliše za sebou?

Ano. Když jsem se vracel zhruba z půlky, kde Honza Shejbal absolvoval souboj s Julišem, tak jsem o něm věděl. Ale celou dobu jsem koukal na hráče s balonem - na Karlssona a pak na Bořka Dočkala. Když jsem se na to díval na videu, tak jsem se otáčel třikrát, nebo čtyřikát, ale prostě v poslední chvíli šla ta přihrávka od Bořka přímo mezi mě a Ljevu. Nikdo jsme na ni nedosáhli, byla výborná. Určitě jí šlo zabránit, ale v našem postavení jsme s tím nemohli nic dělat. Občas takové akce jsou, že jen můžete protihráčům pogratulovat, protože jdou těžko bránit.



Taková zkušenost je k nezaplacení.

Určitě! Já jsem v lize de facto pořád nový, pořád sbírám zkušenosti. Pro mě je vyzkoušet si pozici stopera skvělá zkušenost. Chvíli jsme se otrkával, naštěstí jsem měl vedle sebe zkušeného Ljevu, který si mě tam řídil. I díky němu jsme to nějakým způsobem zvládli.



Teď jedete do Boleslavi. Situace ale pro Teplice není vůbec dobrá.

Souhlasím. Už od zápasu se Spartou o tom přemýšlím. Nový impuls, nový trenér, Boleslav dva body před námi. Bude to pro nás zápas pravdy. Neříkám, že se tím zlomí celá sezona, ale lámat se to bude. Musíme už body začít sbírat, situace začíná být kritická. Nikdo v Teplicích si nepřeje být takhle dole. S kádrem, který máme, na dno nepatříme. Pokud se chceme zvednout, tak je nejvyšší čas.



Máte pravdu, tenhle zápas to může hodně překlopit.

S novým trenérem přichází nová chuť, potřebný impuls, cítíme v žilách čerstvou krev. Věřím, že to v Boleslavi zvládneme.