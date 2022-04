Předposlední tým tabulky převezmou do konce sezony dosavadní asistenti Jiří Vágner a Tomáš Čížek. Severočeský klub o tom informoval na svém webu.

„V pondělí jsme si s Petrem Radou sedli a po vzájemné dohodě skončilo jeho působení v roli trenéra Jablonce. Za odvedenou práci zejména v předchozích letech se sluší Petrovi poděkovat, protože byl u největších klubových úspěchů v naší historii. Teď je ovšem situace jiná a je potřeba do závěru boje o záchranu vnést nový impulz," řekl Miroslav Pelta, majitel klubu.

Jablonec? Místo boje o Evropu je ve hře bitva o ligové přežití!

„Mám dobrý vztah s majitelem klubu a už jsem asi dozrál k tomu, že jediné, co tomu může pomoct, je nějaká změna. Proto jsme se sešli, o situaci jsem se bavili a ulevili tomu tlaku, aby se závěr zvládnul. Z tohoto pohledu jsme se dohodli, hráčům jsem řekl, že se s nimi nebudu loučit, ale budu věřit, že to zvládnou a bude důvod, abych se s nimi důstojně rozloučil. Teď jsme se domluvili, že tým převezmou asistenti a zkusí ligu zachránit. Neodcházím zapšklý, ale mrzí mě to. Čekal jsem, že to skončí po sezóně nějakým umístěním, které nebude takhle děsivé," říká Petr Rada, který Jablonec vedl podruhé. Poprvé to bylo v letech 2003 až 2007.

Petr Rada je známým bouřlivákem, který nejde pro ostré slovo daleko. Známé jsou jeho některé prohlášení na tiskovkách nebo v živých rozhovorech přímo na hřišti po zápase. Není to tak dlouho, co se Rada hádal s fanouškem přímo na ligovém utkání. Pojďme si některé momenty 63letého rodáka z Prahy připomenout.

1. Hádka s fanouškem

Na začátku dubna hrál Jablonec v Ďolíčku proti Pardubicím. Utkání skončilo remízou. Více než samotný fotbal veřejnost zaujala jeho hádka s 20letým fanouškem. Rada si to chtěl s ním těsně před přestávkou osobně vyříkat. „Může mi nadávat, křičet, že jsem blbý trenér, ale aby na mě řval, že jsem čur.k, to tedy ne. Měli mě na něho pustit, vylezl bych na tribunu a vyřídil si to s ním," vysvětloval moment, kdy ho pořadatelé zastavili, protože jinak by se do ochozů Ďolíčku nejspíš prodral.

2. Nebyl roh, vy jste se nedíval?

Jablonec byl letos dlouho ve hře v ligovém poháru. V semifinále ho zastavila až Sparta, která ho srazila v prodloužení. Letenští přitom vyrovnali na 3:3 těsně před koncem základní hrací doby. Právě tento moment Radu neskutečně vytočil při otázce redaktora České televize. „Na otázku, co bude hráčům vytýkat u vyrovnávacíh gólu měl však Rada jasnou odpověď. „U vyrovnávacího gólu? Asi nic,“ odpověděl krátce. Štval ho totiž fakt, že podle něj míč nepřešel za brankovou čáru a Sparta tak neměla kopat roh, ze kterého vyrovnala.

„Nezdálo se vám, že tam bylo třeba špatné pokrytí hráče?“ nedal se odbýt reportér a vyvolal Radův vztek. „Nebyl roh, pane! Nebyl roh! A vy se mě ptáte na tohle! Na tohle se mě neptejte! Proč se mě nezeptáte, jestli byl roh, nebo ne? Vy jste se nedíval na fotbal?! Vytknu hráčům něco co… v kabině,“ zuřil Rada.

Když se reportér otázal, zda tedy Rada nesouhlasí s výroky rozhodčích, jablonecký trenér měl znovu tvrdou odpověď. „Ne, ne, ne, ne. Vytknu to svým hráčům v kabině, ale vám to nebudu říkat, proč?“ pokračoval kouč Jablonce.

Když se následně reportér zeptal na prodloužení, zda neměl být Jablonec více aktivnější, odpověděl Rada ironicky: „Asi jo, máte pravdu.“

3. Úspěchy na evropské scéně

Petr Rada dovedl skromný Jablonec dvakrát do základní skupiny jedné z evropských lig. V sezoně 2018/2019 to byla Evropská liga. Jablonec skončil ve společnosti Dynama Kyjev, Rennes a Astany s pěti body poslední. Jedinou výhru urval v závěrečném utkání v Kyjevě. Letos hrál Evropskou konferenční ligu. Ve skupině D skončil třetí, do posledního kola ale bojoval o postup do jarní fáze. Jablonec se blýskl v předkole, kde dvakrát přejel ambiciózní Žilinu - doma 5:1, venku 3:0. „Tři dny jsem nespal, opravdu. Takhle nervózní jsem nebyl, ani když jsem trénoval nároďák. Měl jsem z toho zápasu velké obavy, i když každý říkal, že po domácí výhře 5:1 to už je jen formalita,“ řekl tehdy Rada po výhře 3:0 v Žilině a suverénním postupu do základní skupiny.

4. Pelta v kabině sudích

V srpnu 2021 hrál Jablonec doma s Bohemians. Po remíze 2:2 překvapil Luděk Klusáček, trenér Bohemians. Na závěr televizního rozhovoru jen tak pronesl. „Co mě však zaráží je, že majitel klubu byl v poločase v kabině rozhodčích.“ A co na to Petr Rada? „Jestli jsem o tom věděl? Já? Mě tohle nezajímá. Klusáček se stará o věci, do kterých mu nic není. Mně tohle nepodsouvejte, nikdy. Jestli mě znáte, tak se mě na tohle neptejte, mě zákulisí nezajímá,“ zvýšil Rada hlas.

„Tohle mi nikdy neříkejte. Ještě řekněte, že jsem ho tam poslal. To si ze mě děláte legraci. Já jsem trenér a starám se o mančaft. Do tohohle mě netahajte. Za celý můj život do nějakých spekulací. Jak to ode mě můžete chtít slyšet? Hergot, už mě to štve.“

5. Chybějící novináři na tiskovce

Jablonec doma poráží na úvod ligové soutěže Baník. Petr Rada ale na tiskové konferenci vypěnil. Proč? Rozzuřil ho protokol Ligové fotbalové asociace (LFA), který i přes rozvolňování proticovidových opatření v zemi nadále nedovoluje novinářům - s výjimkou televizních reportérů - mluvit po zápasech osobně s fotbalisty a zúčastňovat se tiskových konferencí s trenéry.

