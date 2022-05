Prohrávali jste po první půli 1:2, kdybyste dostali ještě další dvě branky, sestoupili byste. Měl jste v hlavě už druholigový scénář? Napadlo mě to, musím mít scénář na každou variantu, ale nechtěl jsem si to připouštět. Věřil jsem, že máme dostatečně zkušený kádr, abychom baráž zvládli. Pokud by se to nepovedlo, tak by to pro Ústecký kraj bylo hodně smutné. Nevím, jestli apelovat na politiky… Je jasné, že na za úspěch a neúspěchy si můžeme hodně sami, ale je k zamyšlení, pro v našem regionu jsou na tom sportovní kluby tak bledě, jestli by jim politici neměli finančně pomoct, abychom měli být na co hrdí.

Jaká tedy bude ta příští sezona? Trenér Jarošík říkal, že musíte posílit…

Vše začíná a končí penězi. Máme dlouhodobé signály od majitele, abychom si našli silného partnera nebo nového majitele. Snažím se o to, od toho se vše bude odvíjet. Teď nejsme v situaci, kdy koupíme tři čtyři nové hráče. Budeme zase sázet na manažerskou šikovnost. Hodně hráčům končí smlouva, tak si řekneme s trenérem, s kým se budeme snažit obnovit smlouvu. A půjdeme cestou domluvy se Slavií, Spartou, aby do Teplic přišli šikovní hráči typu Fortelného a Sejka. O tyto hráče máme dál zájem, také o Tijaniho, ale uvidíme, jestli o ně kmenové kluby projeví zájem.

Umíte si představit, že budete bez těchto tří hráčů?

Jsou to tři hráči základní sestavy. Bylo by to bez nich složité. Musíme teď vynaložit maximální úsilí, aby tu zase aspoň na půl roku byli. Nebo budeme muset sehnat podobně kvalitní hráče.

Jakou vy osobně máte vizi?

Já bych chtěl mít tým postavený na třech pilířích – na odchovancích, hráčích ze Sparty a Slavie a pak na zajímavých fotbalistech z akademie egyptského klubu Al-Ahly, se kterým spolupracujeme. S nimi ale bude hodně práce, i když jsou to třeba reprezentanti do 23 let. Ale téhle cestě věřím.

Jak s odstupem času hodnotíte angažování trenéra Jiřího Jarošíka a jeho týmu?

Vsadili jsme na kluky, kteří pochází od nás z regionu, nebo za nás hráli. Myslím, že jsme pod novým trenérským týmem odehráli několik atraktivních utkání. Chviličku trvalo, než si to sedlo. Pomohla zimní příprava. Naštěstí jsme zvládli začátek jara, ale poté jsme se vinou zranění a nemocí dostali do problémů. Celkově realizační tým tomu dal svou tvář.

Co říkáte na velkou podporu fanoušků?

Fanouškům musím hodně poděkovat. Kdyby doma nevytvořili kulisu, která tam byla, tak bychom těžko na Stínadlech vyhráli 3:0. Ukázalo se, že lidi ligu v Teplicích chtějí. O to víc je to pro nás závazek, abychom o to víc pracovali a byli schopni konkurence.