Bude to oproti poháru jiný zápas. Na tom se shodují všichni. „Boleslav bude hrát jinak, od začátku budou na hřišti jiní hráči. Čekám víc soubojů, nakopávaných balónů. Prostě bitvu," vyhlíží neděli Pavel Moulis, který dal Středočechům v poháru dva góly.

Trenér FK Teplice Radim Kučera souhlasí. „Bude to určitě o něčem jiném. Myslím si, že soupeř postaví zcela jinou sestavu. A nám se snad také někteří hráči do týmu vrátí. Věřím, že Fortelný do utkání zasáhne, snad i Mareš."

„Od nás to stejné být ani nemůže. Musíme ten zápas odehrát lépe. Věřím, že na to máme a že Teplicím vrátíme porážku z poháru. Nemyslím si, že vše ze středečního zápasu bylo špatně," soudí mladoboleslavský Laco Takács.

To kouč „Bolky" Karel Jarolím je konkrétnější. „Musíme se poučit z blbostí, které jsme ve středu v Teplicích dělali. Něco na ně zkusíme vymyslet. Naše první poločasy jsou jako přes kopírák, hráči nejdou do zápasů připraveni. To je pro mě nevysvětlitelné, musí se to změnit. V poháru jsme se vůbec nedostali k záměru, který jsme měli. Nefungovalo nám skoro nic."



Na Stínadlech je výkop plánovaný na 16. hodinu. Tepličtí mají na Brno, které je na první sestupové příčce, náskok šesti bodů. Mladá Boleslav je dva body za „žlutomodrými".