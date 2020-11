Trenér Teplic Stanislav Hejkal už má za sebou koronavirus! "Nebylo to bezpříznakové, ale nebylo to ani nějak moc náročné. Nejtěžší bylo nehrát si se synem, když si zrovna chtěl hrát," říká. Severočechy v neděli čeká zápas s Libercem a právě nemoc covid-19 podle Hejkala v něm bude hrát velkou roli. "Bude záležet na tom, jak oba týmy budou procovidované."

Teplický kouč Stanislav Hejkal | Foto: Deník/František Bílek

Jak to u vás doma během nemoci probíhalo?

Já byl v 1. patře, manželka s klukem dole. Na začátku jsme to dodržovali striktně, pak to trošku opadlo. Jsem rád, že už to mám za sebou. Teď bych měl být nějaké dva tři měsíce imunní. Tak snad tomu tak bude.